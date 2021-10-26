Bu arabalar 50 bin ile 100 bin TL arasında satılıyor: AUDİ, FİAT, VOLKSWAGEN, SEAT, DAİHATSU, DACİA, SKODA
Corona virüsü pandemisi ile fabrikaların üretime ara vermesi ve dünya çapında yaşanan çip krizi araba fiyatlarında yükselişe niçin oldu. Sıfır araba fiyatlarının el yakması sebebiyle çoğu vatandaş ikinci el araba fiyatlarını araştırıyor. İkinci el vasıta satış sayfalarında ise 50 bin ile 100 bin TL arasında çoğu arabanın satışa çıktığı görüldü.
26.10.2021 09:04
- Son Güncelleme: 26.10.2021 09:04
Araç satış sayfalarında çoğu yeni araba ilanı yayınlandı. Son dönemde yayınlanan ilanlar arasında SKODA, AUDİ, FİAT, VOLKSWAGEN, SEAT, DAİHATSU model araçların ideal fiyatlardan satışa sunulması ilgi çekti. Alacağınız arabayı kendiniz amacıyla ve işe gidip gelmek için alıyorsanız, çok büyük bir araba yerine daha küçük, daha az yer kaplayan ve az yakan bir modele, aileniz amacıyla alıyorsanız arka koltukları konforlu, geniş, bagaj hacmi yeterli bir araca yönelmeniz işleri kolaylaştırır.
İşte 50 bin ile 100 bin TL arasında satılan araçlardan bazıları
Fiat Palio 50 bin TL
Volkswagen Polo 50 bin TL