Bu arabalar 50 bin ile 100 bin TL arasında satılıyor: AUDİ, FİAT, VOLKSWAGEN, SEAT, DAİHATSU, DACİA, SKODA

Araç satış sayfalarında çoğu yeni araba ilanı yayınlandı. Son dönemde yayınlanan ilanlar arasında SKODA, AUDİ, FİAT, VOLKSWAGEN, SEAT, DAİHATSU model araçların ideal fiyatlardan satışa sunulması ilgi çekti. Alacağınız arabayı kendiniz amacıyla ve işe gidip gelmek için alıyorsanız, çok büyük bir araba yerine daha küçük, daha az yer kaplayan ve az yakan bir modele, aileniz amacıyla alıyorsanız arka koltukları konforlu, geniş, bagaj hacmi yeterli bir araca yönelmeniz işleri kolaylaştırır.