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Bu arabalar 50 bin ile 100 bin TL arasında satılıyor: AUDİ, FİAT, VOLKSWAGEN, SEAT, DAİHATSU, DACİA, SKODA

Corona virüsü pandemisi ile fabrikaların üretime ara vermesi ve dünya çapında yaşanan çip krizi araba fiyatlarında yükselişe niçin oldu. Sıfır araba fiyatlarının el yakması sebebiyle çoğu vatandaş ikinci el araba fiyatlarını araştırıyor. İkinci el vasıta satış sayfalarında ise 50 bin ile 100 bin TL arasında çoğu arabanın satışa çıktığı görüldü.

takvim.com.tr
26.10.2021 09:04 - Son Güncelleme: 26.10.2021 09:04
Bu arabalar 50 bin ile 100 bin TL arasında satılıyor: AUDİ, FİAT, VOLKSWAGEN, SEAT, DAİHATSU, DACİA, SKODA

Araç satış sayfalarında çoğu yeni araba ilanı yayınlandı. Son dönemde yayınlanan ilanlar arasında SKODA, AUDİ, FİAT, VOLKSWAGEN, SEAT, DAİHATSU model araçların ideal fiyatlardan satışa sunulması ilgi çekti. Alacağınız arabayı kendiniz amacıyla ve işe gidip gelmek için alıyorsanız, çok büyük bir araba yerine daha küçük, daha az yer kaplayan ve az yakan bir modele, aileniz amacıyla alıyorsanız arka koltukları konforlu, geniş, bagaj hacmi yeterli bir araca yönelmeniz işleri kolaylaştırır.

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Bu arabalar 50 bin ile 100 bin TL arasında satılıyor: AUDİ, FİAT, VOLKSWAGEN, SEAT, DAİHATSU, DACİA, SKODA

İşte 50 bin ile 100 bin TL arasında satılan araçlardan bazıları

Fiat Palio 50 bin TL

Volkswagen Polo 50 bin TL

Bu arabalar 50 bin ile 100 bin TL arasında satılıyor: AUDİ, FİAT, VOLKSWAGEN, SEAT, DAİHATSU, DACİA, SKODA

Fiat Siena 50 bin TL

DAİHATSU 1.0 Thrifty 50 bin TL

Bu arabalar 50 bin ile 100 bin TL arasında satılıyor: AUDİ, FİAT, VOLKSWAGEN, SEAT, DAİHATSU, DACİA, SKODA

Seat CORDOBA 50 bin TL

Honda Civic 70 bin TL

Bu arabalar 50 bin ile 100 bin TL arasında satılıyor: AUDİ, FİAT, VOLKSWAGEN, SEAT, DAİHATSU, DACİA, SKODA

Skoda Fabia 50 bin TL

AUDİ A4 2.0 50 bin TL

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