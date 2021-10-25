Duyan çıldırdı! Düğünü olanlar, altın biriktirenler dikkat! Altın fiyatlarında büyük sürpriz! Geceden sabaha çok şey değişti! 25 Ekim tam, gram ve çeyrek...

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor, geceden sabaha fiyatlar değişti. 25 Ekim cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. Düğünü olanlar, altın biriktirenler altın fiyatlarında alış satış durumunu öğrenmek istiyor. Hafta başında altın fiyatlarında yeniden oynama yaşandı. Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından döviz ve altın fiyatlarında son durum sık sık araştırılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş tüm altın fiyatlarındaki son rakamları araştıyor. Haftanın ilk günü tüm gözler altın fiyatlarında... İşte 25 Ekim 2021 Pazartesi günü altında son durum...