Duyan çıldırdı! Düğünü olanlar, altın biriktirenler dikkat! Altın fiyatlarında büyük sürpriz! Geceden sabaha çok şey değişti! 25 Ekim tam, gram ve çeyrek...
Düğünü olanlar, altın biriktirenler dikkat altın fiyatları değişti. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Sık sık güncellenen altın alım satım fiyatları nedeniyle son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. 25 Ekim Pazartesi itibariyle Çeyrek altının alış fiyatı 904,00 olurken satış fiyatı ise 926,00 TL oldu. Gram altının ise alış fiyatı 562,58 TL iken, satıi fiyatı da 562,91 TL oldu. İşte 25 Ekim cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son rakamlar!
25.10.2021 07:40
- Son Güncelleme: 25.10.2021 07:40
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor, geceden sabaha fiyatlar değişti. 25 Ekim cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. Düğünü olanlar, altın biriktirenler altın fiyatlarında alış satış durumunu öğrenmek istiyor. Hafta başında altın fiyatlarında yeniden oynama yaşandı. Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından döviz ve altın fiyatlarında son durum sık sık araştırılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş tüm altın fiyatlarındaki son rakamları araştıyor. Haftanın ilk günü tüm gözler altın fiyatlarında... İşte 25 Ekim 2021 Pazartesi günü altında son durum...