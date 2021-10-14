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Çalışan çalışmayan herkes alabilecek: Sigorta girişi olanlar dikkat: Her ay 6 bin TL'ye yakın ödeme! Başvur, paranı al!

Vefat eden kişinin eşi, çocukları ve anne ya da babasına bağlanan ölüm maaşı 2021 yılında zamlı olarak veriliyor. Bilinen adıyla dul yetim maaşları; ölen kişinin önceki senelerde sigortalı bir işte çalışması ya da SGK tarafından emekli maaşı alıyor olması durumunda yakın derecede akrabasına aylık olarak ödeniyor. 2021 yılı enflasyon oranına göre söz konusu maaşlar ocak-haziran döneminde yüzde 8.36 zamlı olarak veriliyor. Peki nasıl alınır, nereye başvurulması gerekir, başvuru şartları nelerdir? İşte ölüm aylığı almanın yolları...

14.10.2021 23:38 - Son Güncelleme: 14.10.2021 23:38
Çalışan çalışmayan herkes alabilecek: Sigorta girişi olanlar dikkat: Her ay 6 bin TL’ye yakın ödeme! Başvur, paranı al!

Hayatını kaybeden kişinin yakınlarına verilen ölüm aylığı ya da bilinen adıyla dul ve yetim maaşı bu yıl açıklanan enflasyon oranı ile birlikte yüzde 8.45 zamlandı. Yüzde 75 hisse oranına göre en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5 bin 641 lira oldu. Ailesinden birini kaybeden haneye devlet tarafından maaş bağlanıyor. Söz konusu maaşın bağlanabilmesi için ise belirli şartların sağlanması gerekiyor. Peki dul yetim maaşı nasıl alınır? Ölüm aylığı kimlere bağlanır, şartları nelerdir? İşte başvurular hakkında detaylı bilgiler...

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Çalışan çalışmayan herkes alabilecek: Sigorta girişi olanlar dikkat: Her ay 6 bin TL’ye yakın ödeme! Başvur, paranı al!

ÖLÜM AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölüm aylığı başvuru için öncelikle istenilen belgelerin tamamlanması gerekiyor. İşte o belgeler;

Dilekçe yazın.

Vukuatlı nüfus kayıt örneği alın.

Veraset ilanı çıkartın.

Çalışan çalışmayan herkes alabilecek: Sigorta girişi olanlar dikkat: Her ay 6 bin TL’ye yakın ödeme! Başvur, paranı al!

2 adet vesikalık fotoğraf çektirin.

Nüfus cüzdan fotokopisi çıktısı alın.

Beyan ve taahhüt belgesi edinin. (hak sahipleri için)

Çalışan çalışmayan herkes alabilecek: Sigorta girişi olanlar dikkat: Her ay 6 bin TL’ye yakın ödeme! Başvur, paranı al!

Eşler ve çocuklar arasında çalışan ve aylık maaş alanlar varsa her biri için gelir belgesi çıkartın.

Kişinin herhangi bir sigortası olmadığına dair e-devletten alacağı belge de gerekli.

Çocuklar için yakın tarihli öğrenim belgesi alın.

Ziraat Bankasından hesap numarası alın.

Çalışan çalışmayan herkes alabilecek: Sigorta girişi olanlar dikkat: Her ay 6 bin TL’ye yakın ödeme! Başvur, paranı al!

Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu alın.

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