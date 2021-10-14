Çalışan çalışmayan herkes alabilecek: Sigorta girişi olanlar dikkat: Her ay 6 bin TL’ye yakın ödeme! Başvur, paranı al!

Hayatını kaybeden kişinin yakınlarına verilen ölüm aylığı ya da bilinen adıyla dul ve yetim maaşı bu yıl açıklanan enflasyon oranı ile birlikte yüzde 8.45 zamlandı. Yüzde 75 hisse oranına göre en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5 bin 641 lira oldu. Ailesinden birini kaybeden haneye devlet tarafından maaş bağlanıyor. Söz konusu maaşın bağlanabilmesi için ise belirli şartların sağlanması gerekiyor. Peki dul yetim maaşı nasıl alınır? Ölüm aylığı kimlere bağlanır, şartları nelerdir? İşte başvurular hakkında detaylı bilgiler...