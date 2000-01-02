5.1 milyon 2000-01-02-03-08 sigortalılar TEK ÖBEKTE! SSK, Bağkur'luya %45 + %70 intibak zammı! 10.250 TL + 1.300 TL ilave ödeme, Aylık bağlama oranı...
Emeklilere ve memurlara Temmuz'da yapılacak rekor zamla birlikte gözler intibak yasasına çevrildi. 2000'den sonra sigortalı olan emekliler büyük bir heyecanla intibak düzenlemesini bekliyor. Peki, Temmuz'da emekli maaşları ne kadar olacak? 2000 sonrası maaşlar için düzenleme gelecek mi? İşte merak edilenler...
16.05.2023 09:18 - Son Güncelleme: 16.05.2023 09:18
Emekli ve memur zamları için yeni müjdeler gelmeye devam ediyor. Kamu işçilerine yapılan %45 oranında zam sonrası memur ve emekli için de yeşil ışık yakıldı. Emekliler için de oranlar değişecek. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı olarak uygulanacak. Bu gelişmelerin ardından akıllara yeniden intibak zammı geldi. 2000 sonrası maaş farkı için intibak zammı da bekleniyor. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...