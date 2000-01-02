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Haberler Ekonomi 5.1 milyon 2000-01-02-03-08 sigortalılar TEK ÖBEKTE! SSK, Bağkur'luya %45 + %70 intibak zammı! 10.250 TL + 1.300 TL ilave ödeme, Aylık bağlama oranı...

5.1 milyon 2000-01-02-03-08 sigortalılar TEK ÖBEKTE! SSK, Bağkur'luya %45 + %70 intibak zammı! 10.250 TL + 1.300 TL ilave ödeme, Aylık bağlama oranı...

Emeklilere ve memurlara Temmuz'da yapılacak rekor zamla birlikte gözler intibak yasasına çevrildi. 2000'den sonra sigortalı olan emekliler büyük bir heyecanla intibak düzenlemesini bekliyor. Peki, Temmuz'da emekli maaşları ne kadar olacak? 2000 sonrası maaşlar için düzenleme gelecek mi? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
16.05.2023 09:18 - Son Güncelleme: 16.05.2023 09:18
SSK, Bağkur’luya %45 + %70 intibak zammı! 2000-01-02-03-08 sigortalılar TEK ÖBEKTE! 10.250 TL + 1.300 TL ilave ödeme, Aylık bağlama oranı...

Emekli ve memur zamları için yeni müjdeler gelmeye devam ediyor. Kamu işçilerine yapılan %45 oranında zam sonrası memur ve emekli için de yeşil ışık yakıldı. Emekliler için de oranlar değişecek. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı olarak uygulanacak. Bu gelişmelerin ardından akıllara yeniden intibak zammı geldi. 2000 sonrası maaş farkı için intibak zammı da bekleniyor. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK, Bağkur’luya %45 + %70 intibak zammı! 2000-01-02-03-08 sigortalılar TEK ÖBEKTE! 10.250 TL + 1.300 TL ilave ödeme, Aylık bağlama oranı...

Emekli ve memura ek zam kesinleşti. Seçim sonrası Meclis'in açılmasıyla ilk atılacak adımlar arasında emekli ve memur maaşları için yapılacak düzenlemeler bulunuyor.

SSK, Bağkur’luya %45 + %70 intibak zammı! 2000-01-02-03-08 sigortalılar TEK ÖBEKTE! 10.250 TL + 1.300 TL ilave ödeme, Aylık bağlama oranı...

Refah payı hariç emekli ve memur Temmuz zammı, TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek. Bu rakamlara refah payı eklenecek. Emekli ve memura ek zam geliyor.

SSK, Bağkur’luya %45 + %70 intibak zammı! 2000-01-02-03-08 sigortalılar TEK ÖBEKTE! 10.250 TL + 1.300 TL ilave ödeme, Aylık bağlama oranı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memurlara mesaj göndererek, "Kimse enflasyona ezdirilmeyecek" parolasıyla gerekli yerlere talimatları verdiğini bildirdi.

SSK, Bağkur’luya %45 + %70 intibak zammı! 2000-01-02-03-08 sigortalılar TEK ÖBEKTE! 10.250 TL + 1.300 TL ilave ödeme, Aylık bağlama oranı...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI YÜZDE 85 ARTACAK!
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22.000 TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz.

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