5.1 milyon 2000-01-02-03-08 sigortalılar TEK ÖBEKTE! SSK, Bağkur'luya %45 + %70 intibak zammı! 10.250 TL + 1.300 TL ilave ödeme, Aylık bağlama oranı...

Emekli ve memur zamları için yeni müjdeler gelmeye devam ediyor. Kamu işçilerine yapılan %45 oranında zam sonrası memur ve emekli için de yeşil ışık yakıldı. Emekliler için de oranlar değişecek. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı olarak uygulanacak. Bu gelişmelerin ardından akıllara yeniden intibak zammı geldi. 2000 sonrası maaş farkı için intibak zammı da bekleniyor. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...