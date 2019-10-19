Hatay'da Samandağ-Arsuz sahil yolunda sona doğru! 2,5 saatlik yol 40 dakikaya inecek
Hatay'ın iki sahil ilçesi Samandağ ile Arsuz arasındaki yaklaşık 50 kilometrelik sahil yolunun 26 kilometrelik kısmının ulaşıma elverişli olmaması nedeniyle Antakya-İskenderun ilçesi güzergahından 112 kilometrelik yol katetmek zorunda kalan sürücülerin çilesi bitiyor. Antakya-İskenderun kara yolu üzerinden yaklaşık 2,5 saat olan mesafeyi 40 dakikaya indirecek Doğu Akdeniz'in 'turizm yolu'nun yıl sonuna kadar açılması planlanıyor.
Çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Doğan, şöyle devam etti: "Burası yaklaşık 26 kilometrelik bir yol. Hatay, burasını sürekli konuşmuş, sürekli tartışmış, ha bugün ha yarın... İnşallah bu bize nasip olacak. Biz valilik olarak mart ayında buranın ihalesini yaptık. Yatırım programında olmayan bir yol burası. Yerel aktörlerle, siyasilerimizle konuştuk ve bu yolu yapmaya karar verdik. Tabii projenin hazırlanması, ihalesinin yapılması normal şartlarda en az 1 yıl olması gerekirken burada çok hızlı hareket ettik ve kısa süre içerisinde projesini hazır hale getirdik. Türkiye'nin en güçlü firmalarını ihaleye davet ettik, bu kapsamda yine yerli bir firma ihaleyi aldı. Patlatmayla dahi geçemediğimiz, kırmak durumunda olduğumuz alanlar ortaya çıktı ama netice itibarıyla sona yaklaştık. Yalnızca 3 kilometrelik kısmı dışında kalan yerler asfalta hazır hale geldi."
Yol üzerinde dinlenme yerleri, çeşitli kafeler ve lokantaların da yer alacağını aktaran Doğan, "Burası çok güzel bir lokasyon olacak çünkü bizim Arsuz nüfusumuz normalde 90 bin civarında ama yazın 350-400 bini buluyor. Bu insanlar aslında Samandağ'a da gitmek istiyorlar, Arsuz'dan yola çıkan birisi Samandağ'a 2-2,5 saatte ulaşıyor ve dönüşüyle birlikte 4-5 saatlik bir yol katetmesi lazım." diye konuştu.