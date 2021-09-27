İŞKUR'dan iş arayanlara müjde! Devlet hem iş öğretip hem de günlük 108 TL ödeme yapıyor
Türkiye İş Kurumu'ndan iş arayanlara müjdeli haber... Ülkemizde kadın-erkek her yaştan kişi kariyer sitelerinden iş ilanlarına bakarken devletten dev hizmet geldi. Hizmet kapsamında hem meslek öğrenip hem de harçlığınızı çıkarıyorsunuz, isteyen ise işe yerleşiyor. İşbaşı eğitiminde günde 108.68 lira ödeme yapılıyor.
Aktif işgücü hizmetleri, mesleki eğitim kursları, işbaşı, girişimcilik eğitim programları binlerce gence, kadına iş kapısı açarken, işverenin de nitelikli eleman bulmasını sağlıyor. Gençler meslek öğrenirken harçlığını da çıkarıyor, isteyen Türkiye İş Kurumu aracılığıyla işe yerleşiyor isteyen de işini kuruyor.
SABAH'ta yer alan habere göre, İstihdam garantili programlarda asgari ücrete kadar varan maddi destek sağlanıyor, sigorta primleri yatırılıyor. İşbaşı eğitimde günde 108.68 lira ödeme yapılıyor, program18-29 yaş için 9 ay, bilişim imalatta 6 ay sürüyor.
1- İşbaşı eğitim programına başvuru şartları nelerdir?
Katılım için 15 yaşını doldurma, Kurum'a kayıtlı işsiz olma, program öncesi son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma ve iş, meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanma koşullarını taşımak gerekiyor. İşverenin birinci, ikinci derece yakını, eşi ve son 3 ayda çalışanı programdan yararlanamıyor.