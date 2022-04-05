Bahara özel faizsiz kredi paketleri bomba, cüzdanlar dolacak! Anında 7.500 TL hesapta! Faiz bertaraf edilmiş durumda
Dijital kanallar üzerinden başvurularını yapanlar hemen Akbank'ın faizsiz kredi fırsatından yararlanabilecek. Nakit gereksinimi çekenlerin %0 faiz oranları ile yararlanabilecekleri hoş geldin kredisi kapsamında Nisan ayında da Akbank bir ilke imza atmayı başardı. Tam 7.500 TL'ye varan Hoş Geldin kredisine başvurularını yapanlar hemen nakit gereksinimleri amacıyla cazip çözüm önerilerinden yararlanabilecekler. Nakit gereksinimlerinin çözümlerinde bankalardan gelen yeni destekler faizsiz seçenekleri ile ilgi çekmeye devam ediyor. İşte Akbank'ın yeni müşterilerine özel faizsiz kredi fırsatı detayları
05.04.2022 09:07 - Son Güncelleme: 05.04.2022 09:07
Akbank Mobil'den hemen müşteri olanlara %0 faizli 7.500 TL'ye varan kredi veriliyor. Geçtiğimiz dönemde düşük faiz oranları ile sağladığı yeni müşterilerine özel kredi fırsatı sayesinde nakit ihtiyacı olan vatandaşlara destek sunulacak. Akbank'ın dijital kanalları üzerinden kolayca başvuru yapılarak kullanılabilecek.
Mobilden Başvuranlara Anında Faizsiz İhtiyaç Kredisi!
Akbank Mobil'den Akbanklı olma sürecini tamamlayan tüm vatandaşlara 7.500 TL kredi, %0 faiz oranları ile sunulacak. Sıfır faizli kredi kampanyasından Akbank Mobil'i indirerek, ''Akbanklı Olmak İstiyorum'' butonu üzerinden işlem yapan ve ilk defa uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayan yeni Akbanklıların faizsiz kredi fırsatından yararlanması sağlanacak.