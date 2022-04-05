Bahara özel faizsiz kredi paketleri bomba, cüzdanlar dolacak! Anında 7.500 TL hesapta! Faiz bertaraf edilmiş durumda

Mobilden Başvuranlara Anında Faizsiz İhtiyaç Kredisi!

Akbank Mobil'den Akbanklı olma sürecini tamamlayan tüm vatandaşlara 7.500 TL kredi, %0 faiz oranları ile sunulacak. Sıfır faizli kredi kampanyasından Akbank Mobil'i indirerek, ''Akbanklı Olmak İstiyorum'' butonu üzerinden işlem yapan ve ilk defa uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayan yeni Akbanklıların faizsiz kredi fırsatından yararlanması sağlanacak.