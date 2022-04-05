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Bahara özel faizsiz kredi paketleri bomba, cüzdanlar dolacak! Anında 7.500 TL hesapta! Faiz bertaraf edilmiş durumda

Dijital kanallar üzerinden başvurularını yapanlar hemen Akbank'ın faizsiz kredi fırsatından yararlanabilecek. Nakit gereksinimi çekenlerin %0 faiz oranları ile yararlanabilecekleri hoş geldin kredisi kapsamında Nisan ayında da Akbank bir ilke imza atmayı başardı. Tam 7.500 TL'ye varan Hoş Geldin kredisine başvurularını yapanlar hemen nakit gereksinimleri amacıyla cazip çözüm önerilerinden yararlanabilecekler. Nakit gereksinimlerinin çözümlerinde bankalardan gelen yeni destekler faizsiz seçenekleri ile ilgi çekmeye devam ediyor. İşte Akbank'ın yeni müşterilerine özel faizsiz kredi fırsatı detayları

takvim.com.tr
05.04.2022 09:07 - Son Güncelleme: 05.04.2022 09:07
Bahara özel faizsiz kredi paketleri bomba, cüzdanlar dolacak! Anında 7.500 TL hesapta! Faiz bertaraf edilmiş durumda

Akbank Mobil'den hemen müşteri olanlara %0 faizli 7.500 TL'ye varan kredi veriliyor. Geçtiğimiz dönemde düşük faiz oranları ile sağladığı yeni müşterilerine özel kredi fırsatı sayesinde nakit ihtiyacı olan vatandaşlara destek sunulacak. Akbank'ın dijital kanalları üzerinden kolayca başvuru yapılarak kullanılabilecek.

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Bahara özel faizsiz kredi paketleri bomba, cüzdanlar dolacak! Anında 7.500 TL hesapta! Faiz bertaraf edilmiş durumda

Mobilden Başvuranlara Anında Faizsiz İhtiyaç Kredisi!

Akbank Mobil'den Akbanklı olma sürecini tamamlayan tüm vatandaşlara 7.500 TL kredi, %0 faiz oranları ile sunulacak. Sıfır faizli kredi kampanyasından Akbank Mobil'i indirerek, ''Akbanklı Olmak İstiyorum'' butonu üzerinden işlem yapan ve ilk defa uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayan yeni Akbanklıların faizsiz kredi fırsatından yararlanması sağlanacak.

Bahara özel faizsiz kredi paketleri bomba, cüzdanlar dolacak! Anında 7.500 TL hesapta! Faiz bertaraf edilmiş durumda

7.500 TL'ye vara Hoş Geldin kredisi, faizsiz olarak başvurularını tamamlayanların hesaplarına şubelere gitmeye gerek kalmadan yatırılmaktadır.

Bahara özel faizsiz kredi paketleri bomba, cüzdanlar dolacak! Anında 7.500 TL hesapta! Faiz bertaraf edilmiş durumda

12 Ay Vade Olanağı Sunulacak!

Akbank Hoş Geldin kredisinden yararlanarak 1.000 TL'den 7.500 TL'ye kadar tüm yeni Akbanklı olanların 12 ay vadede %0 faizle kredi kullanması sağlanacak.

Bahara özel faizsiz kredi paketleri bomba, cüzdanlar dolacak! Anında 7.500 TL hesapta! Faiz bertaraf edilmiş durumda

Son yıllarda vatandaşların artan nakit ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faizsiz, masrafsız, şubesiz gibi seçeneklerle kredi vermeye başlayan birçok banka, 2022 yılında adeta birbiri ile yarışmaya başladılar.

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