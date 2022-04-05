Kiracılığa son! 0,89 oranla herkesi ev sahibi yapacak kampanya az önce açıklandı! Ev almayan kalmayacak!
Ev sahibi olmak isteyenler amacıyla avantajlı oranlar duyuruldu. Türkiye Finans Katılım Bankası 120 ay vade ile %0,89 kâr oranları üzerinden isteyen herkesi ev sahibi yapmaya hazırlanıyor. Uygun geri ödeme seçeneklerinden yararlanarak kişilerin dilediği evi en makul oranlar üzerinden satın almaları sağlanacak. 2022 senesinde çoğalan konut fiyatlarına karşı makul finansman seçeneklerini arayan çoğu birey Türkiye Finans konut finansmanı ile rahat bir soluk almaya hazırlanıyor. Üstelik faizsiz bir şekilde konut kredisinden avantajlı oranlarla yararlanarak hayallerinizdeki eve basitçe kavuşabilirsiniz!
Türkiye'de katılım bankacılığı alanında önde gelen bankalardan biri olmayı başaran Türkiye Finans Katılım Bankası, 120 ay vade ve %0,89 kâr oranları ile faizsiz olarak konut kredisi sunuyor. Türkiye Finans Satılık Gayrimenkulleri ile uygun vadede en cazip ödeme seçeneklerinden de yararlanarak vatandaşların rahatça ev sahibi olması sağlanması hedefleniyor.
Türkiye Finans Satılık Gayrimenkullerde Cazip Teklifler!
Ev sahibi olmak isteyenler hayallerindeki eve uygun finansman seçeneklerinden yararlanarak ulaşabilecekler. Türkiye'nin önde gelen katılım bankalarından Türkiye Finans Katılım Bankası, satılık gayrimenkullerine özel %0,89 kâr oranlarına sahip faizsiz kredi seçeneğini duyurdu.
Türkiye Finans satılık gayrimenkullerine özel verilen Gayrimenkul Finansmanı, özellikle pandemi süreciyle beraber ciddi bir artış gösteren konut fiyatlarına karşı ev sahibi olmak isteyenlere destek olacak.
120 ay vade imkanı ile uygun geri ödeme seçeneklerinin sunulacağı kredi kapsamında rahat bir ödeme dönemi geçirmek isteyenlere destek sunulması hedefleniyor. Uygun oranlarla Türkiye Finans'ın satılık gayrimenkulleri arasından size en uygun evi satın alabilirsiniz.
Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?
Türkiye Finans Katılım Bankası Gayrimenkul Finansmanı kapsamında yer verilen yüzde 0,89 kâr oranlı konut kredisi için 31 Aralık 2022 son tarih olarak belirlenmiştir.