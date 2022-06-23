Büyükbaş kurbanlık paketi: A101, Migros, Carrefoursa! Market market 2022 kurbanlık koli fiyatları! Kemikli, kemiksiz 17 gr, 20 gr koç...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık kolisi yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Kurban Bayramı'nda kurban kolisi almak isteyenler zincir marketlerin listesini inceliiyor. Bizler de market market kurbanlık kolilerine liste halinde haberimizde yer verdik. A101, Migros, Carrefoursa! İşte 2022 kurbanlık koli fiyatları!