Büyükbaş kurbanlık paketi: A101, Migros, Carrefoursa! Market market 2022 kurbanlık koli fiyatları! Kemikli, kemiksiz 17 gr, 20 gr koç...
A101'in aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Katalogda kurbanlık kolisi listesi de yer aldı. 23 Haziran 2022 tarihli aktüel katalogdaki listede en az 16 gr Karaman koç 3.195 TL, büyükbaş 1/7 hisse ise 3.595 TL olarak dikkat çekti. Migros da kurbanlıklar hakkında detaylı bilgi paylaştı. İşte Büyükbaş kurbanlık paketi: Kemikli, kemiksiz 17 gr, 20 gr koç...
23.06.2022 11:16 - Son Güncelleme: 23.06.2022 11:16
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık kolisi yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Kurban Bayramı'nda kurban kolisi almak isteyenler zincir marketlerin listesini inceliiyor. Bizler de market market kurbanlık kolilerine liste halinde haberimizde yer verdik. A101, Migros, Carrefoursa! İşte 2022 kurbanlık koli fiyatları!