EYT yurt dışında prim dolduranları etkiler mi? Ne zaman emekli olurum? Ocak ayın emekli maaşına zam yapılanlar...

Temmuz ayında emekliler için nasıl bir artış planlanıyor, bilgi verebilir misiniz? SAİT CANLI

Emekliler için Temmuz ayında enflasyon rakamlarına göre artış yapılacak. 6 aylık enflasyon oranı kaç çıkarsa bu oran emeklilerin ve memurların zamlarını da belirleyecek. Haziran enflasyonu 4 Temmuz'da açıklanacak buna göre de 6 aylık oran ortaya çıkacak. Yapılan hesaplamalara ve tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 40.75'e çıkması bekleniyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranı olacak. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla yüzde 40.25 oranında artış alacak. Bunların dışında taban maaş artışı, zam oranına ilave puan ve seyyanen artış da gündemde.