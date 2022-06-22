EYT yurt dışında prim dolduranları etkiler mi? Ne zaman emekli olurum? Ocak ayın emekli maaşına zam yapılanlar...
Çalışma hayatını deneyimleyen milyonlarca kişi birçok sorunun yanıtını araştırıyor. En çok merak edilen sorular arasında ise "EYT yurt dışında prim dolduranları etkiler mi? Ne zaman emekli olurum? Yemek ve yol parası kıdem tazminatını nasıl etkiler? Ocak ayında zamlanan maaşlar Temmuz'da yeniden zamlanacak mı?" cevabı en çok arananlar arasında yer aldı. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen tüm soruyu yanıtladı.
Temmuz ayında emekliler için nasıl bir artış planlanıyor, bilgi verebilir misiniz? SAİT CANLI
Emekliler için Temmuz ayında enflasyon rakamlarına göre artış yapılacak. 6 aylık enflasyon oranı kaç çıkarsa bu oran emeklilerin ve memurların zamlarını da belirleyecek. Haziran enflasyonu 4 Temmuz'da açıklanacak buna göre de 6 aylık oran ortaya çıkacak. Yapılan hesaplamalara ve tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 40.75'e çıkması bekleniyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranı olacak. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla yüzde 40.25 oranında artış alacak. Bunların dışında taban maaş artışı, zam oranına ilave puan ve seyyanen artış da gündemde.
Bizim maaşlarımız Ocak ayında 2.500 TL'ye tamamlanmıştı. Temmuz'da yapılacak artış 2.500 TL üzerinden mi olacak? Yoksa tamamlanan maaşımız üzerinden mi? BEYHAN ARICI
Tamamlanan maaşınız üzerinden artış olacak, yeni bir taban maaş belirlenir ve onun altında kalırsa oraya da tamamlanacak. En düşük maaş ocakta 2041 TL idi. Bu rakam 2.500 TL'ye tamamlandı. Temmuz'da 2041 üzerinden zam olacak ve yeni taban maaş tamamlanacak.
08.01.1990 doğumluyum. İlk kez 15.01.2006 tarihinde, 16 yaşında iken sigortalı olarak çalışmaya başladım. Ne zaman emekli olabileceğim konusunda araştırma yaparken, 18 yaşından önceki hizmetlerimin geçerli olmadığını öğrendim. Bu doğru mudur? 18 yaşımdan önceki primlerim yandı mı? ENDER SARI
5510 sayılı kanuna göre, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süreleri 18 yaşını doldurdukları tarihte başlar. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, sadece prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir.
Ancak kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile devlet memuru olan sigortalılardan bir meslek veya sanat okulunu bitirerek, türk medenî kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar için 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz ve 18 yaşın altında kazai rüşt kararı tarihinden itibaren başlayan sigortalılık başlangıç tarihleri, aynı zamanda sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak esas alınır.
Bu açıklamalara göre ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih olan 15.01.2006 tarihi sigortalılık başlangıç tarihiniz olarak kabul edilmez. Sigortalılık süresinin başlangıcı, 18 yaşını doldurduğunuz 08.01.2008 tarihi olarak esas alınır ve emeklilik koşullarınızda aranan sigortalılık süresi 08.01.2008 tarihinden aylık talep tarihinize kadar olan süre olarak hesaplanır. Ancak 15.01.2006 tarihinden 18 yaşını doldurduğunuz tarihe kadar geçen sürede adınıza ödenmiş olan primler yanmaz, bu primler toplam prim ödeme gün sayınıza dahil edilir.