Kurban öncesi 4.750 TL yatacak! SSK, Bağkur, 4C’liler ATM’den bugün bile alabilir! Maaşı 2.500, 2,900, 3.500 TL olan emeklilere müjde!

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın öncesinde de verilmeye devam eden emekli promosyonu, ayrıca emekli maaşını taşıyanların daha birçok avantajdan da yararlanmasına imkan vermektedir. Perki, hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor? En yüksek promosyon ödemesi veren hangi banka? İşte tüm merak edilenler haberimizde!