Büyük müjde verildi! Ağızlardan bal akıyor! En düşük tutarı 1.420 lira en yüksek tutarı ise aylık 2.840 lira maaş ve 8 destek
Tek tek açıklandı ve gönüllere su serpildi. Devlet, değişik nedenlerle işinden olan sigortalıların işlerini kaybetmelerinden kaynaklı uğradıkları gelir kaybını bir vakit ve belirli bir ölçüde karşılıyor. Buna 'işsizlik maaşı' deniyor. İşsizlik maaşının en düşük tutarı 1.420 lira, en yüksek de 2 bin 840 lira. Yani bu sene içersinde işsiz kalan bir çalışanın, 10 ayda alacağı para maksimum 28 bin 400 lira olacak. 6 ay en düşükten maaş alanın eline ise toplamda 8 bin 520 lira geçecek. Sigortalı olarak çalışmakta iken işsiz kalan işçi işsizlik maaşını şahsen İŞKUR'a başvurarak ya da elektronik ortamda başvurarak alabilirler.
Çalışanların talebi dışında gerçekleşen işsizlik halinde, devlet 2 bin 840 liraya varan maaş ve iş garantisi gerçekleştiren üstelik günlük harçlık ödemesinin de bulunduğu kurslarla vatandaşı yalnız bırakmıyor. Maaşın yanı sıra yayılan desteklerin adedi 8'i buluyor. İşsizlik maaşında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır.
10 AY BOYUNCA ÖDEME
Adına en az 600 gün prim ödenene 6 ay, 900 gün prim ödenene 8 ay, 1080 gün prim ödenene 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor. Kısa çalışmada ve ücretsiz izinde geçen süreler, işsizlik maaşından düşülmüyor. İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra 30 gün içinde İşkur'a başvurmak şart. 'iskur.gov.tr' adresi ile e-Devlet üzerinden veya İşkur'a elden başvurulabilir.
İŞ GARANTİLİ ÜCRETSİZ KURS
Devlet işsizlere 2 bin 840 lira maaşın yanı sıra Türkiye'nin her ilinde İşkur aracılığıyla uygulamalı ücretsiz mesleki eğitim programları ve iş garantili kurs imkanı da sunuyor. Üstelik günlük harçlık da ödeniyor. Kadınların kendisine ve çocukları için verilen katkılar da var. İşte sağlanan 8 destek hakkında her şey:
1-İŞBAŞI EĞİTİM: İşkur'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. Tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabiliyor.
2-GÜNLÜK HARÇLIK: İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 108.68 lira ödenirken bu rakam öğrenciler için 81.51 lira, işsizlik ödeneği alanlara 54.34 lira olarak uygulanıyor. Ödeme, geleceğin meslekleri eğitim programında ise 115 liraya ulaşıyor. Hem işsizlik maaşı alıp hem de programa katılan bir kişinin ayda 1.412 lira da harçlığı oluyor. Böylece işsizin aylık geliri 4 bin 252 liraya kadar çıkabiliyor.
3-MESLEK EĞİTİM: Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 45 lira ödeniyor. İstihdam garantisiz mesleki eğitim kursuna katılanlara günlük 35 lira harçlık var. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 70 lira veriliyor.
4-TOPLUM YARARINA PROGRAM: İşkur aracılığıyla düzenlenen bu programla, işsizlerin gelir elde etmesi sağlanıyor. Asgari ücret (2021 için net 2 bin 825 lira) kadar ödeme yapılıyor.