Büyük müjde verildi! Ağızlardan bal akıyor! En düşük tutarı 1.420 lira en yüksek tutarı ise aylık 2.840 lira maaş ve 8 destek

1-İŞBAŞI EĞİTİM: İşkur'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. Tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabiliyor.

2-GÜNLÜK HARÇLIK: İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 108.68 lira ödenirken bu rakam öğrenciler için 81.51 lira, işsizlik ödeneği alanlara 54.34 lira olarak uygulanıyor. Ödeme, geleceğin meslekleri eğitim programında ise 115 liraya ulaşıyor. Hem işsizlik maaşı alıp hem de programa katılan bir kişinin ayda 1.412 lira da harçlığı oluyor. Böylece işsizin aylık geliri 4 bin 252 liraya kadar çıkabiliyor.