Faruk Erdem yazdı: Milli bayramlarda fazla çalışma için bir yevmiye
Takvim gazetesi Ekomomi Müdürü Faruk Erdem, milli bayramlarda çalışanlara ekstra bir yevmiye ödenmesi gerektiğini belirtti. Erdem "çalışanın 3.000 TL maaş aldığını 30 Ağustos'ta çalıştığını ve ayda 10 saat mesai yaptığını varsayalım" örneğiyle bir çalışanın ay sonunda 3 bin 300 10 lira maaş alması gerektiğini ifsde etti. İşte Faruk Erdem'in Yeni Asır için kaleme aldığı yazısı...
Dün itibariyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı ve büyük zaferin 99. yılını kutladık. Bu vesileyle Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm İstiklal Savaşı kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Dini bayramlarda olduğu gibi milli bayramlar da yasalarımız gereği resmi tatil olarak kabul ediliyor.
Gıda sektörü, marketler, AVM'ler ve buralardaki mağazalar açık kalıyor ve çalışanlar bulunuyor. Bu günlerde tatil yapanlara hizmet eden turistik tesislerdeki çalışanlar da iş başı yapıyorlar. Bizim de içinde bulunduğumuz medya sektörü , gazeteler TV'ler radyolar ve internet siteleri çalışmaya vatandaşlara haber vermeye devam ediyor.
MESAİDEN FARKLI HESAP
İş hayatıyla ilgili yasalarımız bu resmi tatillerde çalışanlar için bazı düzenlemeler ve ek gelirler belirlemiş durumda. Bilindiği gibi resmi tatillerde çalışma yapanlara fazladan para ödeniyor. Ancak bu ödenen para fazla mesai yapılan zamanlardakinden farklı oluyor.