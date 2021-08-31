Faruk Erdem yazdı: Milli bayramlarda fazla çalışma için bir yevmiye

Dün itibariyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı ve büyük zaferin 99. yılını kutladık. Bu vesileyle Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm İstiklal Savaşı kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Dini bayramlarda olduğu gibi milli bayramlar da yasalarımız gereği resmi tatil olarak kabul ediliyor.