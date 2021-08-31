Yatırımcının finansal varlıkları rekor kırdı! Yatırım kararı verirken dikkat: Borsa'da nasıl yatırımcı olunur?
Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 1 yılda yüzde 21 büyüdü, 5.8 trilyon lira ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Hisse senedi varlıkları ise 1 yılda yaklaşık yüzde 45 artarak 396.3 milyar liraya çıktı. Bu yıl halka arzını tamamlayan 32 şirket Borsa'da işlem görmeye başlarken, 25'i yatırımcısına kazandırdı. Halka Arz Endeksi de son 1 yılda yüzde 206 yükselirken, BİST 100 endeksini solladı. Peki Borsa'da nasıl yatırımcı olunur? ve hisse nasıl alınır? İşte Borsa'ya dair tüm detaylar...
Pandeminin gölgesinde geçirilen son 1.5 yılda, ekonomide yaşanan hızlı toparlanma, küresel gelişmeler ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler, yurt içi yerleşiklerin yatırım tercihlerinde değişikliklere neden oldu. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) verilerine göre; 2020'nin Temmuz ayı sonunda 4.8 trilyon lira olan yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları 1 yılda yüzde 21 artarak, 2021 yılı Temmuz sonunda 5.8 trilyon liraya yükseldi.
2021 yılı Ocak-Temmuz dönemini kapsayan 7 ayda ise yerli yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 10.4 arttı. Son 1 yılda yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme yüzde 51.5 ile eurobond (kamu) varlıklarında yaşandı. Geçen yıl Temmuz sonunda 202.8 milyar lira olan yerli yatırımcıların eurobond (kamu) varlıkları, bu yıl Temmuz sonu itibarıyla 307.3 milyar liraya çıktı.
Aynı dönemde yerli yatırımcıların eurobond (özel) varlıkları ise yüzde 26 artarak 80.9 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl Temmuz sonunda 24.7 milyar lira olan yerli yatırımcıların varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları da yüzde 48 artarak, 2021 Temmuz ayı sonunda 36.7 milyar liraya çıktı.