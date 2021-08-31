Yatırımcının finansal varlıkları rekor kırdı! Yatırım kararı verirken dikkat: Borsa’da nasıl yatırımcı olunur?

Pandeminin gölgesinde geçirilen son 1.5 yılda, ekonomide yaşanan hızlı toparlanma, küresel gelişmeler ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler, yurt içi yerleşiklerin yatırım tercihlerinde değişikliklere neden oldu. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) verilerine göre; 2020'nin Temmuz ayı sonunda 4.8 trilyon lira olan yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları 1 yılda yüzde 21 artarak, 2021 yılı Temmuz sonunda 5.8 trilyon liraya yükseldi.