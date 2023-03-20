Bağ-Kur SSK emeklisine 2 veriyle yeni maaş tablosu ortaya çıktı! İkramiye+ekstra zam+promosyonla 3'lü müjde! Maaş alan herkes...
Yılın ilk ayında zamlı maaşlarını alan emeklilere Temmuz ayında 6 aylık enflasyona göre bir maaş zammı geliyor. Ocak ayında yüzde 30 zam alan SSK Bağ-Kur emeklileri yeni maaş zammının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. 2023 yılında yapılacak olan emekli maaşı zammı, yılın ilk altı ayında enflasyon oranına göre hesaplanacak. Mart ayının başında Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda bir veri daha belli oldu. Temmuz ayında geriye 4 aylık veri kaldı. Temmuz ayında merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.
20.03.2023 12:59 - Son Güncelleme: 20.03.2023 12:59
Bağ-Kur SSK emeklisine 2 veriyle yeni maaş tablosu ortaya çıktı. İkramiye+ekstra zam promosyonla 3'lü müjde verildi. SSK Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayı zammı için geri sayıma başladı. Ayın ilk günlerinde açıklanan veriler, enflasyon ve refah payı yeni tabloyu işaret etti. Temmuz ayında maaşlara en az ne kadar zam yapılacağı milyonlarca emeklinin gündeminde yerini koruyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanıyor. 2023 yılında da emekli maaşlarına yapılacak olan artış oranı yolunda artık geriye artık dört veri kaldı.