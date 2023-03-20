Bağ-Kur SSK emeklisine 2 veriyle yeni maaş tablosu ortaya çıktı! İkramiye+ekstra zam+promosyonla 3’lü müjde! Maaş alan herkes...

Bağ-Kur SSK emeklisine 2 veriyle yeni maaş tablosu ortaya çıktı. İkramiye+ekstra zam promosyonla 3'lü müjde verildi. SSK Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayı zammı için geri sayıma başladı. Ayın ilk günlerinde açıklanan veriler, enflasyon ve refah payı yeni tabloyu işaret etti. Temmuz ayında maaşlara en az ne kadar zam yapılacağı milyonlarca emeklinin gündeminde yerini koruyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanıyor. 2023 yılında da emekli maaşlarına yapılacak olan artış oranı yolunda artık geriye artık dört veri kaldı.