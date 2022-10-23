Buse Varol’un Alişan itirafı şoke etti! ’Birebir şahit oldum’ Kimsenin bilmediği gerçekleri ortaya döktü! Yollarını ayırdıkları iddia edilmişti!

Kardeşinin ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaşan şarkıcı, "Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı ki, her şey yarım kaldı. Emanetlerine 'öf' dersem Allah canımı alsın!" ifadelerini kullanmıştı. Şimdilerde yeğenleri ile sık sık görüşen Alişan, çocuklara babalarının yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor.