Buse Varol'un Alişan itirafı şoke etti! 'Birebir şahit oldum' Kimsenin bilmediği gerçekleri ortaya döktü! Yollarını ayırdıkları iddia edilmişti!
Bir dönem boşanacakları iddia edilen Alişan Buse Varol çifti üzerindeki kara bulutları dağıtıp, yeniden mutlu olmayı başardı. Alişan ağabeyi Selçuk Tektaş'ı koronavirüsten kaybettikten sonra derin bir acı içerisine girmişti. Kötü günleri birlikte atlayan ünlü çift şimdilerde çocuklarıyla mutlu aile tablosu çizmeye devam ediyor. 2 çocuk annesi Buse Varol bir röportajında Alişan itirafıyla şoke etti. Kimsenin bilmediği gerçekleri açıklayan varol herkesi gözyaşlarına boğdu. 'Birebir şahit oldum'
23.10.2022 23:10 - Son Güncelleme: 23.10.2022 23:10
Buse Varol'un Alişan itirafı şoke etti! 'Birebir şahit oldum' Kimsenin bilmediği gerçekleri ortaya döktü! Yollarını ayırdıkları iddia edilmişti! Kariyeri ve biricik eşi Alişan'a ilişkin açıklamalar yapan Buse Varol'dan çarpıcı itiraflar geldi. Gözyaşları içerisinde Alişan'ın çektiği acılardan bahseden Varol'un hem kendisi ağladı hem seyircileri ağlattı.
Kardeşinin ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaşan şarkıcı, "Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı ki, her şey yarım kaldı. Emanetlerine 'öf' dersem Allah canımı alsın!" ifadelerini kullanmıştı. Şimdilerde yeğenleri ile sık sık görüşen Alişan, çocuklara babalarının yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor.