Torbadaki meslekler de dahil edilecek! 600 bin sözleşmeliye kadroda son VİRAJ! 3 yıldan az süresi olanlar...

Sözleşmeliye kadro için geri sayımda sona geliniyor. Milyonlarca kişinin sorunu çözüme kavuşuyor. Yaklaşık 600 bin sözleşmeli bekliyor. Taslak metin hazırlanırken son gelişmeler merak ediliyor. Yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeyle birlikte kamudaki sözleşmeliler kadroyla yeni sosyal mali haklara kavuşacak. Hazırlanan taslaklardan birine göre halen bakanlıklarda ve belediyelerde çalışan sözleşmelilerden 3 yılı dolduranlar otomatik olarak kadroya geçmiş olacak. Peki 600 bin sözleşmeliye kadro düzenlemesi çıktı mı, kimleri kapsayacak? Çağrı merkezi çalışanları dahil edilecek mi? İşte detaylar...