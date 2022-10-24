Torbadaki meslekler de dahil edilecek! 600 bin sözleşmeliye kadroda son VİRAJ! 3 yıldan az süresi olanlar...
Sözleşmeliye kadro geldi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak? sorulaır 600 bin sözleşmeliye kadro düzenlemesinde sona gelinirken en çok araştırılan konuların başında geliyor. Devlet kurumlarında çalışan binlerce sözleşmeli personel için kadro düzenlemesinde son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personele kadro verilmesi ile ilgili "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. İşte gelinen son nokta...
Sözleşmeliye kadro için geri sayımda sona geliniyor. Milyonlarca kişinin sorunu çözüme kavuşuyor. Yaklaşık 600 bin sözleşmeli bekliyor. Taslak metin hazırlanırken son gelişmeler merak ediliyor. Yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeyle birlikte kamudaki sözleşmeliler kadroyla yeni sosyal mali haklara kavuşacak. Hazırlanan taslaklardan birine göre halen bakanlıklarda ve belediyelerde çalışan sözleşmelilerden 3 yılı dolduranlar otomatik olarak kadroya geçmiş olacak. Peki 600 bin sözleşmeliye kadro düzenlemesi çıktı mı, kimleri kapsayacak? Çağrı merkezi çalışanları dahil edilecek mi? İşte detaylar...
Konuyla ilgili bilgi veren CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş şu ifadeleri kullandı: "Kamuda yaklaşık 550 bin personel kadro bekliyor. Tabi sayı bu kadar fazla olunca çalışmada çok dikkat çekiyor. Bakan Bilgin sendikalarla bir araya gelip bir çalışma hazırlamıştı. Temaslar gerçekleştirmişti. Tüm bu temasların kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.."