Aileler e-Devlet'ten başvuruyor, paralar ilkokul, ortaokul öğrencilerine dağıtılıyor! Öğrencilere 1.300 TL kırtasiye yardımı! 1,2,3,4 çocuğa kadar...

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2023-2024 eğitim öğretim yılı yaklaşırken öğrenciler için yapılan para yardımları gündeme gelmeye başladı. Devlet her yıl ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının giderlerini karşılayabilmeleri için çeşitli ödemeler yapıyor. Çocuk Destek Bileşeni, SED yardımı, kırtasiye yardımı ve diğer bir çok kalemde yapılan sosyal yardımlara başvurular ise çoğunlukla e-Devlet'ten anından yapılabiliyor. Sosyal yardımların ödemeleri ise duruma göre farklılık gösteriyor. Geçtiğimiz yıl 1.300 TL eğitim yardımı verilmişti. 2023 yılındaki yardımlar da şöyle...