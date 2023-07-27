Aileler e-Devlet'ten başvuruyor, paralar ilkokul, ortaokul öğrencilerine dağıtılıyor! Öğrencilere 1.300 TL kırtasiye yardımı! 1,2,3,4 çocuğa kadar...

MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi yayınladı. Buna göre okullar 11 Eylül'de açılacak. Yaz tatili devam ederken bir yandan da okullar için hazırlıklara yavaş yavaş başlanıyor. Maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar sosyal yardım programları kapsamında bir çok ödeme yapılıyor. Başvuru şartlarını taşıyanlar söz konusu ödemeleri düzenli olarak almaya hak kazanıyor. Bu noktada okulların açılacağı tarih yaklaşırken öğrenciler için yapılan yardımlar gündeme geldi. İşte destek ödemeleri hakkında bilgiler...
2023-2024 eğitim öğretim yılı yaklaşırken öğrenciler için yapılan para yardımları gündeme gelmeye başladı. Devlet her yıl ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının giderlerini karşılayabilmeleri için çeşitli ödemeler yapıyor. Çocuk Destek Bileşeni, SED yardımı, kırtasiye yardımı ve diğer bir çok kalemde yapılan sosyal yardımlara başvurular ise çoğunlukla e-Devlet'ten anından yapılabiliyor. Sosyal yardımların ödemeleri ise duruma göre farklılık gösteriyor. Geçtiğimiz yıl 1.300 TL eğitim yardımı verilmişti. 2023 yılındaki yardımlar da şöyle...
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ
Hali hazırda sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlanıyor. "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek veriliyor.
Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlanıyor.