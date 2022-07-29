Bugün hesabınız kontrol edin! E- Devlet Aile Destek Programı Başvuru EKRANI! T.C Kimlik numarası sonu "0,2,4,6,8" olanlara 450, 550, 600 TL yatırıldı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılacak ödemelerin yarın hesaplara geçeceğini müjdeledi. Yanık, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi. 12 ay boyunca düzenli olarak yatırılacak paralardan çalışan ve emekliler de faydalanabilecek. Halen başvurmamış olan vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Peki Aile Destek Programı nedir? Başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtları...
Aile Destek Paketi başvuruları devam ederken ilk ödemelerin yapılacağı tarih belli oldu. 450 TL ile 600 TL aralığında verilecek olan destek ödemeleri 29 Temmuz 2022 tarihinde hesaplara geçiyor. Peki kimler faydalanacak? Başvuru şartları neler? Başvuru sonuçları nereden görüntülenir? İşte tüm bilgiler...
İhtiyaç sahiplerinin dört gözle beklediği Türkiye Aile Destek Programı'nın ilk ödemeleri 29 Temmuz Cuma günü yatırılıyor. Program kapsamında 4 milyon haneye 15 milyar lira destek sağlayacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Türkiye Aile Destek Programı'nın detayları hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor. Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek. Çalışanlarımız: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecektir.