BİM bu cuma günü indirimin kralını yaptı! Her şey çok ucuz: 24 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu!
24 Eylül 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu cuma günü televizyon, kahve makinesi, drone, koşu bandı, oyuncu kulaklık, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi bir çok elektronik üründe indirim üstüne indirim yapıldı. Vatandaşın cebini rahatlatacak aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. Cuma gününün gelmesiyle sabah saatlerinden itibaren hanımlar ve beyler BİM mağazalarına gitmeden önce aktüel ürünleri incelemek istiyor. İşte tam liste!
24.09.2021 09:32
- Son Güncelleme: 24.09.2021 09:32
BİM'de bu haftanın son indirimleri başladı. Cuma günü itibariyle 24 Eylül aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin hepsi mağazalarda satışa çıktı. Vatandaşların cepleri bu indirimlerler bayram edecek. BİM 24 Eylül 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesine haberimizde yer verdik. Bu hafta BİM'de her şey çok ucuz. İşte haftanın son merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu...