BİM bu cuma günü indirimin kralını yaptı! Her şey çok ucuz: 24 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM'de bu haftanın son indirimleri başladı. Cuma günü itibariyle 24 Eylül aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin hepsi mağazalarda satışa çıktı. Vatandaşların cepleri bu indirimlerler bayram edecek. BİM 24 Eylül 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesine haberimizde yer verdik. Bu hafta BİM'de her şey çok ucuz. İşte haftanın son merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu...