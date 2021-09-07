2021 İstanbul, Konya, Antalya, Adana, Eskişehir, Bursa, Kayseri KYK yurt ücretleri | KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL?

Yurt ücretini zamanında ödemeyen öğrencinin depozitosundan o ücret tahsil edilir. Öğrenci daha sonra depozitosunu öder. Örneğin herhangi bir ay yurt ücretinizi ödemediniz. Yurt, kayıt esnasında sizden aldığı depozitoyu o aya sayar. Siz de depozitonuzdan ne kadar alındıysa onu geri ödersiniz. Böylelikle yurttan atılmazsınız.