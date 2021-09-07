2021 İstanbul, Konya, Antalya, Adana, Eskişehir, Bursa, Kayseri KYK yurt ücretleri | KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL?
Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala KYK yurt başvuruları da başladı. Milyonlarca öğenci 6-12 Eylül tarihleri arasında KYK yurt başvurusunda bulunacak. Başvuru süreci devam ederken İstanbul, Konya, Antalya, Adana, Eskişehir, Bursa, Kayseri ve diğer illerdeki yurt ücretleri merak edildi. 2021 yılında KYK yurt ücretlerine zam geldi. Peki KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL? Yurt ücretleri farklı mı?
Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler 13 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. Okulların açılacağı tarih yaklaşırken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK yurt başvurularının 6 Eylül'de başladığını, başvuruların 12 Eylül'e kadar devam edeceğini duyurdu. Üniversiteye ilk kez başlayacak öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunmadan önce okudukları şehirdeki yurt ücretlerini araştırıyor. Bu kapsamda 2021 İstanbul, Konya, Antalya, Adana, Eskişehir, Bursa, Kayseri KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK yurt ücretleri kaç TL? soruları gündeme geldi. İşte il il yurt fiyatları...
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?
KYK'ya bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınılmaktadrı. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanır. Öğrenciler yurt ücretlerini aylık olarak öder. Kayıtlarda ilk ayın ücretine ek olarak bir de depozito istenir. Öğrenci kayıt sildirirken de o depozitoyu geri alır.
Yurt ücretini zamanında ödemeyen öğrencinin depozitosundan o ücret tahsil edilir. Öğrenci daha sonra depozitosunu öder. Örneğin herhangi bir ay yurt ücretinizi ödemediniz. Yurt, kayıt esnasında sizden aldığı depozitoyu o aya sayar. Siz de depozitonuzdan ne kadar alındıysa onu geri ödersiniz. Böylelikle yurttan atılmazsınız.
Yurtların kapasitesi, büyüklüğü, küçüklüğü, fiziki yapısı ve barınma durumuna ücret değişir. Bazı yurt ücretleri 150 TL civarindayken, bazı yurt ücretleri de 300 civarındadır. Az kişilik odalar için daha çok ücret ödersiniz, 6 kişilik oda olna yurt ücretleri ise daha ekonomiktir. İşte 2021 yılı KYK yurt ücretleri...