Bankalardan 10.000-20.000-50.000 TL borç silme desteği! TEB, Garanti, Akbank, Finansbank'tan alın borcunuzu anında kapatın!
10.000-20.000-50.000 TL borç kapatma desteği! Bankaya borcu olan vatandaşlar için nefes aldıracak kredi olanağı peş peşe açıklandı! Farklı bankalara ait kredi kartı bulunanlara TEB, Garanti, Akbank, Finansbank tarafından borç kapatma kredisi imkanı sağlanıyor. Çeşitli bankalar tarafından sağlanan bu kredi sayesinde vatandaşlar borçlarını tek bir ödeme altında toplayacak ve aylık ödeme imkanıyla borçlarını silebilecek. Kredi kartı kullanım oranlarının çok yükselmesinin ardından kişilerin borçları da yükseldi. Peki, Hangi banka borç kapatma kredisi veriyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme ihtimali sağlıyor? İşte Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi...
Bankaya borcu olan vatandaşlar için nefes aldıracak kredi olanağı peş peşe açıklandı! Farklı bankalara ait kredi kartı bulunanlara TEB, Garanti, Akbank, Finansbank tarafından borç kapatma kredisi imkanı sağlanıyor. Çeşitli bankalar tarafından sağlanan bu kredi sayesinde vatandaşlar borçlarını tek bir ödeme altında toplayacak ve aylık ödeme imkanıyla borçlarını silebilecek. Kredi kartı kullanım oranlarının çok yükselmesinin ardından kişilerin borçları da yükseldi. Peki, Hangi banka borç kapatma kredisi veriyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme ihtimali sağlıyor? İşte Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi...
Akbank Borç Kapatma Kredisi
Akbank bu tür durumda olan müşterilerine borç transfer kredisi imkanı sağlıyor. Banka özellikle birden fazla kredi kartı kullanan, borcunu ödemeyen, borçlarını dönüşümlü olarak kapatmaya çalışan müşterilerine 20.000 TL kredi olanağı sunuyor. Bankanın sunduğu bu kredi olanağında, müşterilerin tüm kredi kartı borçları kredi kapsamında kapatılıyor.
İŞ BANKASI 3 AY ERTELEMELİ KREDİ
İş Bankası resmi sitesinden yayımladığı bir ilan ile alıcılarına borç transferi kredisi sağladığını duyuru etti. Bankanın aktüel lüzum kredisi faiz oranlarına yakın oranlarla kredi sağlayan İş Bankası, avantajı ödeme sürecinde sunuyor. Alıcılar ne kadar ücret alıyorlarsa yada sabit kazançları yoksa ödeme tasarılarını kendi kazanç vaziyetlerine göre tanımlayacaklar. Bunun yanında alıcılar,