Bankalardan 10.000-20.000-50.000 TL borç silme desteği! TEB, Garanti, Akbank, Finansbank'tan alın borcunuzu anında kapatın!

Bankaya borcu olan vatandaşlar için nefes aldıracak kredi olanağı peş peşe açıklandı! Farklı bankalara ait kredi kartı bulunanlara TEB, Garanti, Akbank, Finansbank tarafından borç kapatma kredisi imkanı sağlanıyor. Çeşitli bankalar tarafından sağlanan bu kredi sayesinde vatandaşlar borçlarını tek bir ödeme altında toplayacak ve aylık ödeme imkanıyla borçlarını silebilecek. Kredi kartı kullanım oranlarının çok yükselmesinin ardından kişilerin borçları da yükseldi. Peki, Hangi banka borç kapatma kredisi veriyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme ihtimali sağlıyor? İşte Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi...