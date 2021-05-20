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Bankalardan 10.000-20.000-50.000 TL borç silme desteği! TEB, Garanti, Akbank, Finansbank'tan alın borcunuzu anında kapatın!

10.000-20.000-50.000 TL borç kapatma desteği! Bankaya borcu olan vatandaşlar için nefes aldıracak kredi olanağı peş peşe açıklandı! Farklı bankalara ait kredi kartı bulunanlara TEB, Garanti, Akbank, Finansbank tarafından borç kapatma kredisi imkanı sağlanıyor. Çeşitli bankalar tarafından sağlanan bu kredi sayesinde vatandaşlar borçlarını tek bir ödeme altında toplayacak ve aylık ödeme imkanıyla borçlarını silebilecek. Kredi kartı kullanım oranlarının çok yükselmesinin ardından kişilerin borçları da yükseldi. Peki, Hangi banka borç kapatma kredisi veriyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme ihtimali sağlıyor? İşte Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi...

20.05.2021 21:28 - Son Güncelleme: 20.05.2021 21:28
10.000-20.000-50.000 TL Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi

Bankaya borcu olan vatandaşlar için nefes aldıracak kredi olanağı peş peşe açıklandı! Farklı bankalara ait kredi kartı bulunanlara TEB, Garanti, Akbank, Finansbank tarafından borç kapatma kredisi imkanı sağlanıyor. Çeşitli bankalar tarafından sağlanan bu kredi sayesinde vatandaşlar borçlarını tek bir ödeme altında toplayacak ve aylık ödeme imkanıyla borçlarını silebilecek. Kredi kartı kullanım oranlarının çok yükselmesinin ardından kişilerin borçları da yükseldi. Peki, Hangi banka borç kapatma kredisi veriyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme ihtimali sağlıyor? İşte Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
10.000-20.000-50.000 TL Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi

İNG Borç Kapatma Kredisi

İNG Bank müşterilerine borç kapatma kredisi kullanımlarında yüzde 1.49 faiz oranı sağlar. Banka bunun yanında 36 ay vade ve ödeme erteleme fırsatı sunar. Bankanın açıkladığı faiz oranı 50.000 TL'ye kadar olan krediler için geçerli.

10.000-20.000-50.000 TL Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi

Akbank Borç Kapatma Kredisi

Akbank bu tür durumda olan müşterilerine borç transfer kredisi imkanı sağlıyor. Banka özellikle birden fazla kredi kartı kullanan, borcunu ödemeyen, borçlarını dönüşümlü olarak kapatmaya çalışan müşterilerine 20.000 TL kredi olanağı sunuyor. Bankanın sunduğu bu kredi olanağında, müşterilerin tüm kredi kartı borçları kredi kapsamında kapatılıyor.

10.000-20.000-50.000 TL Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi

İŞ BANKASI 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

İş Bankası resmi sitesinden yayımladığı bir ilan ile alıcılarına borç transferi kredisi sağladığını duyuru etti. Bankanın aktüel lüzum kredisi faiz oranlarına yakın oranlarla kredi sağlayan İş Bankası, avantajı ödeme sürecinde sunuyor. Alıcılar ne kadar ücret alıyorlarsa yada sabit kazançları yoksa ödeme tasarılarını kendi kazanç vaziyetlerine göre tanımlayacaklar. Bunun yanında alıcılar,

10.000-20.000-50.000 TL Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi

İş Bankası borç transferi kredisini şu dönemde kullanıp ödemelerini Mayıs ayında yapmaya başlayabilirler. Ödeme erteleme fırsatı borç transferi kredisinde oldukça büyük kolaylık sağlıyor.