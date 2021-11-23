Bunu yapan bayram etti! Erken emeklilikte son şansınız olabilir! SGK 2 yıldan 6 yıla kadar erken emeklilik fırsatı sunuyor!
Erken emekli olmak isteyenler için yeni yıldan önce SGK tarafından birçok fırsat sunulmaya devam ediyor. Türkiye'nin gündeminde sürekli bir tartışma konusu olan erken emeklilik konusu, SGK'nın alternatif çözümleri ile mağduriyetlerin giderilmesini sağlıyor. İlgili mevzuat kapsamında, sigortalı kişinin çalışma hayatına belirli nedenlerle ara verdiği dönemler için borçlanma yoluna gidilebilecek. Erkekler askerlik borçlanması ile bu haktan yararlanabilirken, kadınlarda ise doğum borçlanması imkanı 6 yıla kadar erken emekli olabilme şansı tanıyor. İşte erken emeklilik için bilinmesi gereken tüm detaylar…
Erkeklerde 2 Yıl Erken Emeklilik Şansı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından erken emekli olmak isteyen vatandaşlar için birçok alternatif yöntem sunuluyor. Borçlanma yöntemi ile çalışma hayatına ara veren vatandaşların birkaç yıl erken emekli olması sağlanacak. Özellikle son yıllarda EYT meselesinin gündeme gelmesinin ardından SGK'nın bu tip borçlanma ve yapılandırma hizmetlerine ilgi de her geçen gün artmaya devam ediyor.
Erkeklerde iki yıla kadar erken emeklilik şansının sunulduğu askerlik borçlanması ise milyonlarca çalışan için umut oldu. Söz konusu yöntem ile askerliğini sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce yapan ve altı aylık askerlik borçlanması seçeneğinden yararlanan kişiler normalden 2 yıl daha erken emekli olabilecek. Askerlik borçlanması şartlarını taşıyan tüm erkek sigortalı çalışanlar bu haktan yararlanabilirler.
Kadınlar 6 Yıl Erken Emekli Olabilecek
SGK tarafından kadınlar için de askerlik borçlanmasına benzer erken emeklilik fırsatları sunuluyor. Doğum borçlanması ile 3 çocuğa kadar 2160 gün prime göre toplamda 6 yıla kadar bir erken emeklilik şansı oluşturulabiliyor. Kadınlarda 6 yıla kadar prim kazancı sağlanabilirken, borçlanma yöntemi ile erkeklerde 18 ayı bulan askerlik hizmetleri için 2 yıla kadar (sigortalı olma tarihine göre) erken emeklilik fırsatı sunulmaktadır.
Erken Emeklilikten Herkes Yararlanabilecek
SGK bünyesinde sigortalı olarak çalışan ve borçlanma yöntemleri için gerekli şartları sağlayan tüm vatandaşların erken emeklilik fırsatından yararlanması sağlanacak. Öte yandan emeklilik yaşı gelmeden de vatandaşların SGK ilgili birimlerine başvurularını yaparak, askerlik veya doğum borçlanması gibi seçenekleri kullanarak erken emekli olması sağlanabilir.
Özellikle yılbaşından itibaren asgari ücret başta olmak üzere birçok kalemde fiyat artışlarının yaşanacak olması erken emeklilikte uygun ödeme seçeneklerinden yararlanmak için vatandaşlarına acele etmesi gerektiği ifade edildi.
Ocak ayından önce son şanslarını değerlendirerek yüzde 25'e kadar çok daha avantajlı ödeme planları ile erken emeklilik fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Erken emeklilik şartlarını taşıyan tüm vatandaşlar ilgili dönemler için borçlanma yoluna gidebilecekler.