Bunu yapan bayram etti! Erken emeklilikte son şansınız olabilir! SGK 2 yıldan 6 yıla kadar erken emeklilik fırsatı sunuyor!

Kadınlar 6 Yıl Erken Emekli Olabilecek

SGK tarafından kadınlar için de askerlik borçlanmasına benzer erken emeklilik fırsatları sunuluyor. Doğum borçlanması ile 3 çocuğa kadar 2160 gün prime göre toplamda 6 yıla kadar bir erken emeklilik şansı oluşturulabiliyor. Kadınlarda 6 yıla kadar prim kazancı sağlanabilirken, borçlanma yöntemi ile erkeklerde 18 ayı bulan askerlik hizmetleri için 2 yıla kadar (sigortalı olma tarihine göre) erken emeklilik fırsatı sunulmaktadır.