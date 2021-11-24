10 TL ve üzeri alışveriş yapan alabilecek! A101 yeni aktüel kataloğu ile bombayı patlattı! Büyük kampanyayı böyle duyurdu Bedava gibi...
A101 her hafta şaşırtmaya devam ediyor. Bu hafta A101'den 10 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler 8'li parfümü tuvalet kağıdını 13,95 TL'ye alabilecek. 1 litrelik Yudum ayçiçek yağı da sadece 18,45 TL'den satılacak. Haftanın yıldızlarının yer aldığı yeni A101 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta A101'de neredeyse tüm mutfak ihtiyaçları bedavadan biraz pahalıya satılıyor. İşte A101'in yeni süprizleriyle dolu aktül kataloğu...
24.11.2021 09:56
- Son Güncelleme: 24.11.2021 09:57
A101 yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 26 Kasım'da sona erecek indirimleri tek tek açıkladı. Aktüel kataloğunda aradığını bulamayacan olmayacak. Et, süt, yağ, yoğurt, bal ne ihtiyacınız varsa A101 mağazalarında bu hafta indirime girdi. Vatandaşlar akın akın koşuyor! Uzun kuyruklar oluşturan indirimlerin tamamı aktüel kataloğı ile haberimizde...