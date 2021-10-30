Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, ve İNG Bank’tan uygun faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli binlerce lira hemen hesaba yatıyor

4 farklı bankadan 3 ay geciktirmeli ihtiyaç kredisi detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalara oluşturulan faiz indirimlerini sonucunda Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası ve İNG Bank'tan müşterileri amacıyla 3 ay ertelemeli ve düşük faiz oranlı kredi imkanları sunacağını duyurdu. Hem kamu bankası hem de özel bankalar arasında olan Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası ve İNG Bank'ın hazırladığı gereksinim kredisi kampanyası da çoğu vatandaş amacıyla özel fırsatlar sunulmaktadır.