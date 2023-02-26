Bunu muhakkak yapın! 1-2-3 çocuklu ailelere 3.100-4.855 TL'lik destek başlıyor! 1-12. sınıf arası okuyan tüm öğrenciler dikkat!

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik oluşturulmuş bir hizmettir. Bu hizmet, devletin vatandaşlarına sunduğu bir destek programıdır. Bu programın asıl amacı öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ya da bilinen adıyla SED ödemeleri son olarak ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi.