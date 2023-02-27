17.000 TL SGK, Bağ-Kur’lunun hesabına yatıyor! EYT’liler 2023 BAHARINDA 18,19,20 bin NAKİT ALACAK!

2023 emekli promosyonunun 17 bin TL olacağı iddiaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında emekli promosyonu ne kadar olacak sorusu yer alıyor. Bankaların bahar aylarının gelmesiyle birlikte EYT'nin çıkmasının ardından promosyonda önemli artışlar yapacağı belirtildi. İşte 2023 emekli promosyonu ve bankalar tarafından sunulan kampanyalar...