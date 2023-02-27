Ramazana DEV HAZIRLIK! 50 TL İNDİRİM! TMO ayçiçek yağı fiyatlarını gören donakaldı! Çay, yumurta, zeytin, peynir, deterjan, yağ, bal, süt, sucuk...

Tarım Kredi aktüel, indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte indirimli fiyatlar için araştırmalar hızlandı. Birçok market Çay, yumurta, zeytin, peynir, deterjan, yağ, bal, süt, sucuk fiyatlarında etiketi indirdi. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, 25-28 Şubat tarihli indirimli ürünler listesini sorguluyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte Tarım Kredi indirimli ürünler listesi...