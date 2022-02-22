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Haberler Ekonomi Bunu kimse beklemiyordu! 3600 ek göstergeye otomatik intibak düzenlemesi! Memurları ve emeklileri kapsıyor! Maaşlarda ciddi artış...

Bunu kimse beklemiyordu! 3600 ek göstergeye otomatik intibak düzenlemesi! Memurları ve emeklileri kapsıyor! Maaşlarda ciddi artış...

Emekli maaşlarında düzenleme talepleri gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından 3600 ek gösterge konusunda iki önemli talep daha gündeme getirildi. Özellikle emekli maaşlarında ciddi bir katkı sağlaması hedeflenen 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelinmesinin ardından ortaya çıkan yeni oranlar dikkat çekiyor. Söz konusu çalışmanın sadece polis, din görevlisi, hemşire ve öğretmenleri kapsamaması gerektiğini ifade eden TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, ilgili grupta yer alan emeklilere intibak verilmesiyle de bu düzenlemenin taçlandırılması gerektiğini belirtti. İşte emekli maaşlarında artışa neden olacak yeni gelişmeler.

takvim.com.tr
22.02.2022 09:23 - Son Güncelleme: 22.02.2022 09:23
Bunu kimse beklemiyordu! 3600 ek göstergeye otomatik intibak düzenlemesi! Memurları ve emeklileri kapsıyor! Maaşlarda ciddi artış...

2000 Yılı Sonrası Emeklilere İntibak Talebi!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek gösterge hakkında emekli cephesinde ne gibi beklentilerin olduğunu ortaya koydu. Kapsamının genişletilmesine ilişkin beklentilerini ifade eden Ergün, 3600 ek göstergenin temel amacının kamu görevlerinin ekonomisine katkı sağlamak olduğuna işaret etti.

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Bunu kimse beklemiyordu! 3600 ek göstergeye otomatik intibak düzenlemesi! Memurları ve emeklileri kapsıyor! Maaşlarda ciddi artış...

Öte yandan intibak meselesine de deyinin TÜED Genel Başkanı Ergün, Türkiye'de çok sayıda Bağ Kur ve işçi emeklisinin uzun yıllar beklediği düzenlemenin de devreye sokulması gerektiğine yönelik talepleri dile getirdi.

Bunu kimse beklemiyordu! 3600 ek göstergeye otomatik intibak düzenlemesi! Memurları ve emeklileri kapsıyor! Maaşlarda ciddi artış...

2000 yılı sonrasında emeklilerin düşük aylıklar ile geçim sıkıntısı yaşamalarının önüne geçilmesi için en az 3600 ek gösterge konusu kadar önemli olduğuna dikkat çekildi.

Bunu kimse beklemiyordu! 3600 ek göstergeye otomatik intibak düzenlemesi! Memurları ve emeklileri kapsıyor! Maaşlarda ciddi artış...

Söz konusu intibak çalışması ile 2000 yılı sonrasında emekli olan ilgili gruptaki kişilerin prim kazançları ve prim ödeme gün sayılarındaki değişim ile emekli aylıklarının da artacağına vurgu yapıldı.

Bunu kimse beklemiyordu! 3600 ek göstergeye otomatik intibak düzenlemesi! Memurları ve emeklileri kapsıyor! Maaşlarda ciddi artış...

3600 ek gösterge ile kamu çalışanlarına yapılacak iyileştirmenin bir benzerinin de intibak ile Bağ Kur ve işçi emeklileri için yapılması gerektiği ve 3600'ün intibak ile taçlandırılması gerektiği aktarıldı.

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