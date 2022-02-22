Bunu kimse beklemiyordu! 3600 ek göstergeye otomatik intibak düzenlemesi! Memurları ve emeklileri kapsıyor! Maaşlarda ciddi artış...
Emekli maaşlarında düzenleme talepleri gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından 3600 ek gösterge konusunda iki önemli talep daha gündeme getirildi. Özellikle emekli maaşlarında ciddi bir katkı sağlaması hedeflenen 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelinmesinin ardından ortaya çıkan yeni oranlar dikkat çekiyor. Söz konusu çalışmanın sadece polis, din görevlisi, hemşire ve öğretmenleri kapsamaması gerektiğini ifade eden TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, ilgili grupta yer alan emeklilere intibak verilmesiyle de bu düzenlemenin taçlandırılması gerektiğini belirtti. İşte emekli maaşlarında artışa neden olacak yeni gelişmeler.
2000 Yılı Sonrası Emeklilere İntibak Talebi!
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek gösterge hakkında emekli cephesinde ne gibi beklentilerin olduğunu ortaya koydu. Kapsamının genişletilmesine ilişkin beklentilerini ifade eden Ergün, 3600 ek göstergenin temel amacının kamu görevlerinin ekonomisine katkı sağlamak olduğuna işaret etti.
Öte yandan intibak meselesine de deyinin TÜED Genel Başkanı Ergün, Türkiye'de çok sayıda Bağ Kur ve işçi emeklisinin uzun yıllar beklediği düzenlemenin de devreye sokulması gerektiğine yönelik talepleri dile getirdi.
Söz konusu intibak çalışması ile 2000 yılı sonrasında emekli olan ilgili gruptaki kişilerin prim kazançları ve prim ödeme gün sayılarındaki değişim ile emekli aylıklarının da artacağına vurgu yapıldı.