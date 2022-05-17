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Haberler Ekonomi Bunu herkes bilmiyor! Devlet 200 ve 500 TL'lik karşılıksız nakit hizmeti sunacağını açıkladı! 2 ayda bir hesaplara yatıyor

Bunu herkes bilmiyor! Devlet 200 ve 500 TL'lik karşılıksız nakit hizmeti sunacağını açıkladı! 2 ayda bir hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatani görevini yapmakta olan askerlerin geride bıraktıkları ailelerine ve çocuklarına sahip çıkarak, onlara düzenli nakit yardımı yapacağını bildirdi.

takvim.com.tr
17.05.2022 08:57 - Son Güncelleme: 17.05.2022 08:57
Bunu herkes bilmiyor! Devlet 200 ve 500 TL’lik karşılıksız nakit hizmeti sunacağını açıkladı! 2 ayda bir hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatani görevini yapan askerlerin, geride bıraktıkları aileleri ve çocukları için nakit hizmet sunacağını açıkladı. Bakanlığın karşılıksız olarak sunacağı nakit hizmetlerinin ayrıntıları belli oldu. İşte bakanlığın askerlerin ailelerine ve çocuklarına yönelik geliştirmiş olduğu nakit programlarının detayları

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Bunu herkes bilmiyor! Devlet 200 ve 500 TL’lik karşılıksız nakit hizmeti sunacağını açıkladı! 2 ayda bir hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Asker Ailelerine Nakit Yardımı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni dönemde vatani görevini yapan askerlerin, geride bıraktıkları aileleri için nakit yardımı programı geliştirdiğini duyurdu.

Bunu herkes bilmiyor! Devlet 200 ve 500 TL’lik karşılıksız nakit hizmeti sunacağını açıkladı! 2 ayda bir hesaplara yatıyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre asker evli ise eşinin, değil ise anne ve babasının ilgili yardım hizmetinden yararlanabilecekleri bilgisi kaydedildi.

Bunu herkes bilmiyor! Devlet 200 ve 500 TL’lik karşılıksız nakit hizmeti sunacağını açıkladı! 2 ayda bir hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan asker aileleri yardım programına göre sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayabilen asker ailelerine, düzenli olarak nakit hizmetinin sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Bunu herkes bilmiyor! Devlet 200 ve 500 TL’lik karşılıksız nakit hizmeti sunacağını açıkladı! 2 ayda bir hesaplara yatıyor

Bakanlık ilgili yardımın güncel tutarını 500 TL olarak belirledi ve yardımın her ay için hesaplanıp, iki ayda bir hesaplara aktarılacağını bildirdi.

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