Bunu duyan inanamıyor! Sıfır otomobil alacaklar yaşadı! Ödemelerde 6 ay erteleme imkanı! Hyundai’den bütçeye dost kampanya…

Araba alma hayaliyle yanıp tutuşanlar markaların güncel kampanyalarını merak ediyor. 2022 yılının başlamasıyla birlikte arça fiyatları ve kampanyalar değişti, dolayısıyla sıfır araç almak isteyen vatandaşlar bütçeye dost seçenekleri değerlendirmek istiyor. İhtiyaçlarına uygun bir modelde karar kılarak kolay geri ödeme koşulları ile satın alıp yapmak isteyenler Hyundai'nin 6 ay erteleme fırsatından yararlanabilir. Şimdi alıp ödemelerinizi 6 ay sonra yapabilir, hem bugünün fiyatlarından yararlanır hem de ödeme zamanına kadar para biriktirmeye devam edebilirsiniz. İşte güncel Hyundai araç fiyatları ve kampanyaları!