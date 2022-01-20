Bunu duyan inanamıyor! Sıfır otomobil alacaklar yaşadı! Ödemelerde 6 ay erteleme imkanı! Hyundai’den bütçeye dost kampanya…
Sıfır araba almanın hayalini kuranlar özellikle de tercihlerini Hyundai'den yana kullanmak isteyenler bu habere çok sevinecek. 2022 yılının başlamasıyla birlikte otomobil kampanyaları da güncellendi ve cazip fırsatlar sunuluyor. Bunlardan biri de Hyundai'nin şimdi al 6 ay sonra öde kampanyası oluyor ve belirlenen modellerinde uygulanıyor. Hyundai'den bütçeye dost kampanya yoğun ilgi görmeye başladı ve 6 ay erteleme imkanının olması oldukça dikkat çekti. İşte güncel Hyundai fiyatları!
Araba alma hayaliyle yanıp tutuşanlar markaların güncel kampanyalarını merak ediyor. 2022 yılının başlamasıyla birlikte arça fiyatları ve kampanyalar değişti, dolayısıyla sıfır araç almak isteyen vatandaşlar bütçeye dost seçenekleri değerlendirmek istiyor. İhtiyaçlarına uygun bir modelde karar kılarak kolay geri ödeme koşulları ile satın alıp yapmak isteyenler Hyundai'nin 6 ay erteleme fırsatından yararlanabilir. Şimdi alıp ödemelerinizi 6 ay sonra yapabilir, hem bugünün fiyatlarından yararlanır hem de ödeme zamanına kadar para biriktirmeye devam edebilirsiniz. İşte güncel Hyundai araç fiyatları ve kampanyaları!
Kampanya 31.01.2022 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Şimdi alın, Ağustos 2022'de ödemeye başlayın Kredi Kampanyası, Garanti BBVA tarafınca tüm vade ve tutarlardaki 6 Ay ertelemeli kredi kullanımlarında %1,99'dan başlayan faiz oranları ile, TEB Cetelem tarafınca değişen vade ve tutarlardaki 5 Ay ertelemeli kredi kullanımlarında %2,20'den başlayan faiz oranları ile yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kullanımlarında sunulmaktadır.
Belirtilen ertelemeli kredi kampanyası faiz oranı, TEB Cetelem tarafında Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerlidir. Tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus, kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Tahsis ücretinin %5'ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenir. Kampanyada BDDK Yönetmeliği gereği taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir. Hyundai Assan fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.