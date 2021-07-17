45 dakika içerisinde yatırılıyor! Limit 20 bin TL! Evde oturduğunuz yerden başvurabilirsiniz…
20 bin TL limitli kredi 45 dakika içerisinde hesaplarda olacak. Evde oturduğunuz yerden telefonunuzla başvurabileceğiniz "Mobil Onaylı Nakit Kredi" 1 Temmuz 2021 itibariyle başladı. Kredi talepleri KORBİS üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak nakdi kredi tutarları, ortakların PTT nezdinde açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde aktarılacak. 20 bin TL limitli kredinin detayları haberimizde!
17.07.2021 17:09
- Son Güncelleme: 17.07.2021 17:09
45 dakika içerisinde PTT nezdinde açılmış olan hesaplara yatırılan 20 bin TL limitli krediden binlerce kişi faydalanabiliyor. KORBİS üzerinden yapılabilen başvurulara büyük ilgi gösteriliyor. İlk aşamada mobil onaylı nakit kredi limiti 20 bin liraya kadar belirlendi. Ortak Kart projesinin bir aşaması olan "Mobil Onaylı Nakit Kredi" uygulaması 1 Temmuz 2021 itibarıyla devreye alındı. Peki; 45 dakikada yatırılan 20 bin TL limitli kredi nasıl alınır?