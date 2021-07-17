45 dakika içerisinde yatırılıyor! Limit 20 bin TL! Evde oturduğunuz yerden başvurabilirsiniz…

45 dakika içerisinde PTT nezdinde açılmış olan hesaplara yatırılan 20 bin TL limitli krediden binlerce kişi faydalanabiliyor. KORBİS üzerinden yapılabilen başvurulara büyük ilgi gösteriliyor. İlk aşamada mobil onaylı nakit kredi limiti 20 bin liraya kadar belirlendi. Ortak Kart projesinin bir aşaması olan "Mobil Onaylı Nakit Kredi" uygulaması 1 Temmuz 2021 itibarıyla devreye alındı. Peki; 45 dakikada yatırılan 20 bin TL limitli kredi nasıl alınır?