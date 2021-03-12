150.000 TL ile paraya para demiyor! 50 tane vardı! Kazancı yok artık dedirtti! Şimdi binlerce var
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde maliye memuriyetinden emekli 57 yaşındaki Erdoğan Okyay, 5 sene evvel dostunun nasihatini aldığı işe 50 kazla başladı. Her bir önceki yıl işini geliştirip 5 bin kapasiteli kaz çiftliği kuran Okyay, Türkiye'nin dört bir yanına kazın kilosunu 50, yumurtasını da 25 liradan satarak ekonomik kazanç elde ediyor. Okyay, bir sene içinde ise takribî 150 bin lira hasılat sağladı. Kaz yetiştirmek için öteki tüm hayvan yetiştiriciliklerinde olduğu gibi bir alana gereksiniminiz olacak. Bunun için kentten uzak, köy gibi yerlerde bir alan tespit etmelisiniz. Tespit Edeceğiniz alan en az 2 dönüm olmalı. Daha büyük olursa avantajınıza olur.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde maliye emeklisi Erdoğan Okyay arkadaş tavsiyesi üzerine başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu. Ülkenin dört bir yanına hem kaz hem de yumurtasını satan Okyay, yılda 150 bin lira kazanç sağlıyor. İHA muhabirine konuşan Erdoğan Okyay, bu işe 50 kazla başladığını ve şu anda 5 bin kaz yetiştirdiğini söyledi. Yetiştiricilik yapacağınız alanda kazların yaşaması için bir barınak inşa etmeniz gerekiyor. İnşa edeceğiniz barınak tavuk çiftliklerindeki kadar soğuğu muhafaza edebilen, kalın duvarlı bir inşa olmasına gerek yok. Çünkü kazların tüyleri kalın olduğu için soğuya karşı dayanıklıdırlar. Kazlar için yapacağınız barınağın üstü kapalı olsa ve havalandırması iyi olsa yeterlidir.
'50 KAZLA BAŞLADIK 4-5 BİNLERİ GÖRDÜK'
Okyay, "50 kazla başlayıp şuanda hemen hemen 4 bin 5 binleri gördük. Biz yumurta üretiminden civciv yetiştiriciliğine etlik ve damızlık satıyoruz şu anda. Çankırılı bir arkadaşın çiftliğinde gördüm. Samsun yol boyunda kendi yerim var. Perakende satış yerim var. Toptancı olarak verdiğimiz yerler var. İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Otobüsün gittiği, kargonun ulaştığı il ve ilçelere gönderim yapıyoruz" dedi.
'BU YILKİ KAZANCIMIZ 150 BİN LİRA'
Kars, Ardahan ve Iğdır gibi doğu illerine de satış yaptığını belirten Okyay, "Perakende temizlenmiş kilosu 50 lira yumurtası da 25 lira. Bizim kazlarımız Türkiye'de şu anda birinci sınıf etçil ırk. Mamut kazı besliyoruz. Bize internet ve sosyal ağlardan ulaşabiliyorlar. Kazancımız bizi tatmin ediyor. Bu yılki kazancımız net 150 bin lira" diye konuştu.
'ETİ EN KIRMIZI OLAN HAYVANDIR'
Okyay, "Kaz, kanatlılar içinde eti en kırmızı olan hayvandır. Besleyici özelliği içindeki protein barındırdığı yağ oranı düşük yağ oranı onlar çok önemli. 45 dakika düdüklü tencerede kaynatıyorsunuz 15 dakika fırına verince dünyanın en lezzetli yemeğini yiyorsunuz" ifadesini kullandı.
KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ NASIL YAPILIR?
Kaz yetiştirmek için diğer tüm hayvan yetiştiriciliklerinde olduğu gibi bir alana ihtiyacınız olacak. Bunun için şehirden uzak, köy gibi yerlerde bir alan bulmalısınız. Bulacağınız alan en az 2 dönüm olmalı. Daha büyük olursa avantajınıza olur.
Yetiştiricilik yapacağınız alanda kazların yaşaması için bir barınak inşa etmeniz gerekiyor. İnşa edeceğiniz barınak tavuk çiftliklerindeki kadar soğuğu muhafaza edebilen, kalın duvarlı bir inşa olmasına gerek yok. Çünkü kazların tüyleri kalın olduğu için soğuya karşı dayanıklıdırlar. Kazlar için yapacağınız barınağın üstü kapalı olsa ve havalandırması iyi olsa yeterlidir.