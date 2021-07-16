16 Temmuz 2021 ANLIK altın fiyatları: 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İnişli çıkışlı seyriyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş herkesi şaşırtmıştı. Bu gelişmesi sonrası seyrin hangi yöne gideceği yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Altın piyasasında, en düşük 497 bin 730 lirayı, en yüksek ise 504 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 497 bin 730 liradan tamamlamıştı. Peki, 16 Temmuz 2021 anlık altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL oldu? İşte fiyatlarda son durum