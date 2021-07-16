16 Temmuz 2021 ANLIK altın fiyatları: 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Piyasaların kapanış saatleriyle birlikte altın fiyatlarındaki son alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İstanbul Kapalıçarşı'da son işlem gününde çeyrek altın 817,00 lira, Cumhuriyet altını 3.342,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 504,20 liradan işlem görmüştü. Dün piyasalar resmi tatil nedeniyle kapalıydı. Dün 1.834 dolarla son bir ayın en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın altında 1.815 dolardan alıcı buluyor. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Temmuz 2021 anlık altın fiyatları...
İnişli çıkışlı seyriyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş herkesi şaşırtmıştı. Bu gelişmesi sonrası seyrin hangi yöne gideceği yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Altın piyasasında, en düşük 497 bin 730 lirayı, en yüksek ise 504 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 497 bin 730 liradan tamamlamıştı. Peki, 16 Temmuz 2021 anlık altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL oldu? İşte fiyatlarda son durum
ALTININ KİLOGRAMI 497 BİN 730 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin 730 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 497 bin 730 lirayı, en yüksek ise 504 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 497 bin 730 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 294 milyon 616 bin 239,32 lira, işlem miktarı ise 585,77 kilogram oldu.