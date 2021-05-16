Çip krizi iki markayı zora soktu! Biri üretimi azalttı diğeri karını düşürdü! İşte markaların Mayıs ayı kampanyaları! Faizler sıfırlandı

Buna göre yarı iletken çip tedarik sıkıntısı, mevcut mali yılda küresel bazda Mazda Motor'un üretimini 100 bin düşürecek. Bu oran firmanın geçen yılki 1,17 milyonluk araç üretimin yaklaşık yüzde 8'ine denk geliyor.