Çip krizi iki markayı zora soktu! Biri üretimi azalttı diğeri karını düşürdü! İşte markaların Mayıs ayı kampanyaları! Faizler sıfırlandı
Koronavirüs döneminde birçok sektörde yaşanan çip krizi en çok otomotiv sektörünü etkiledi. Son olarak iki dev firma çip krizi nedeniyle büyük zorluk yaşadıklarını açıkladı. Bir firma üretimini 100 bin adet düşürürken diğeri ise net karında büyük düşüş beklendiğini söyledi. Türkiye piyasalarında ise Mayıs ayında otomobil üreticileri yeni kampanyalarını açıkladı. Buna göre bazı markalar, sayılı modellerde faizleri sıfıra indirdi. İşte o markalar...
16.05.2021 08:57
- Son Güncelleme: 16.05.2021 08:57