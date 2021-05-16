Vav TV İzle

Çip krizi iki markayı zora soktu! Biri üretimi azalttı diğeri karını düşürdü! İşte markaların Mayıs ayı kampanyaları! Faizler sıfırlandı

Koronavirüs döneminde birçok sektörde yaşanan çip krizi en çok otomotiv sektörünü etkiledi. Son olarak iki dev firma çip krizi nedeniyle büyük zorluk yaşadıklarını açıkladı. Bir firma üretimini 100 bin adet düşürürken diğeri ise net karında büyük düşüş beklendiğini söyledi. Türkiye piyasalarında ise Mayıs ayında otomobil üreticileri yeni kampanyalarını açıkladı. Buna göre bazı markalar, sayılı modellerde faizleri sıfıra indirdi. İşte o markalar...

16.05.2021 08:57 - Son Güncelleme: 16.05.2021 08:57
Çip krizi iki markayı zora soktu! Biri üretimi azalttı diğeri karını düşürdü! İşte markaların Mayıs ayı kampanyaları! Faizler sıfırlandı

Ünlü otomobil üreticisi Mazda Motor, yarı iletken çip tedarik sıkıntısının mevcut mali yılda küresel bazda üretimini 100 bin düşüreceğini açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çip krizi iki markayı zora soktu! Biri üretimi azalttı diğeri karını düşürdü! İşte markaların Mayıs ayı kampanyaları! Faizler sıfırlandı

Hiroşima merkezli üretici, elektronik ve otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemine ilişkin beklentisini duyurdu.

Çip krizi iki markayı zora soktu! Biri üretimi azalttı diğeri karını düşürdü! İşte markaların Mayıs ayı kampanyaları! Faizler sıfırlandı

Buna göre yarı iletken çip tedarik sıkıntısı, mevcut mali yılda küresel bazda Mazda Motor'un üretimini 100 bin düşürecek. Bu oran firmanın geçen yılki 1,17 milyonluk araç üretimin yaklaşık yüzde 8'ine denk geliyor.

Çip krizi iki markayı zora soktu! Biri üretimi azalttı diğeri karını düşürdü! İşte markaların Mayıs ayı kampanyaları! Faizler sıfırlandı

Honda çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karında yüzde 10,3 düşüş bekliyor - Honda Başkan Yardımcısı Kuraişi Seiji: - "(Çip tedarik sıkıntısı) Mali yılın ikinci yarısında normale döneceğiz"

Çip krizi iki markayı zora soktu! Biri üretimi azalttı diğeri karını düşürdü! İşte markaların Mayıs ayı kampanyaları! Faizler sıfırlandı

Öte yandan Honda, yarı iletken çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yıl kapsamlı net karının yüzde 10,3 düşüşle 590 milyar yene (5,4 milyar dolara) gerilemesini bekliyor.