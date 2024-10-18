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18 Ekim mevduat faizi oranları belli oldu: 100.000 TL’si olanın faizde elde edeceği para güncellendi

100.000 TL'si olan vatandaşlar, paralarını vadeli mevduat hesaplarına yatırarak elde edecekleri kazançları ve bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından takip ediyor. 18 Ekim itibarıyla mevcut faiz oranlarına göre yapılan hesaplamalar, 32 günlük vadede hangi bankanın ne kadar kazandıracağını gösteriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 11:30 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 11:28
18 Ekim mevduat faizi oranları belli oldu: 100.000 TL’si olanın faizde elde edeceği para güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı faiz kararını duyurdu ve politika faizini üst üste 7. kez %50 seviyesinde sabit tuttu. Bu kararın ardından, nakit birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar mevduat hesaplarının getirilerini araştırmaya başladı. Peki, 100 bin TL tutarındaki birikimin bir aylık mevduat kazancı ne kadar olur? İşte banka banka hesaplama...

18 Ekim mevduat faizi oranları belli oldu: 100.000 TL’si olanın faizde elde edeceği para güncellendi

Vadeli Mevduat Faizi Hesaplamaları

Merkez Bankası'nın faiz kararını duyurmasının ardından bankaların faiz oranlarında değişiklikler yaşanması bekleniyor. Bu değişikliklerin bankaların resmi web siteleri ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade ediliyor.

18 Ekim mevduat faizi oranları belli oldu: 100.000 TL’si olanın faizde elde edeceği para güncellendi

İşte 100.000 TL için bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranları ve 32 günlük vade sonunda elde edilecek getiriler:

Alternatif Bank - VOV Hesap
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 4.367,21 TL
Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL

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