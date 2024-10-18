18 Ekim mevduat faizi oranları belli oldu: 100.000 TL’si olanın faizde elde edeceği para güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı faiz kararını duyurdu ve politika faizini üst üste 7. kez %50 seviyesinde sabit tuttu. Bu kararın ardından, nakit birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar mevduat hesaplarının getirilerini araştırmaya başladı. Peki, 100 bin TL tutarındaki birikimin bir aylık mevduat kazancı ne kadar olur? İşte banka banka hesaplama...