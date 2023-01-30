Bugün yayımlandı, aktüel ürünler göz kamaştırıyor! BİM 31 Ocak - 3 Şubat FİYAT LİSTESİ! Değişti, yeni haftada: Pirinç, mercimek, un...
BİM 31 Ocak - 3 Şubat fiyat listesini yayımlandı. Güncel aktüel ürünler kataloğunda dijital yağsız fritöz, buhar jeneratörlü ütü, çok amaçlı dolap, genişleyebilir sırt çantası, neo akıllı saat, saç şekillendirici, organizer kutu, lüks embos battaniye, çay seti, tekstil yer alıyor. Gıda ürünleri arasında da pirinç, mercimek, un, yoğurt, nohut, margarin v.b ürünler yer alıyor. İşte BİM 31 Ocak - 3 Şubat FİYAT LİSTESİ.
30.01.2023 15:56 - Son Güncelleme: 30.01.2023 16:01
BİM 31 OCAK - 3 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ! BİM yeni hafta aktüel ürünleri tam listesi halinde yayımlandı. 31 Ocak'tan itibaren tüm BİM marketlerinde birbirinden farklı ürünlerde dev indirimler uygulandı. İşte yeni haftanın yeni BİM indirimli ürünleri.