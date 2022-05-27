2022 Haziran 1100 TL nakit para, gıda, erzak yardımı başladı! Kaymakamlık, Valilik, ASHB, SYDV duyurdu: Ayçiçek yağı, un, çay, şeker...

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için birçok alanda yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Belediyelerden, kaymakamlıklardan, Valilikler, Aile Bakanlığı'ndan dar gelirli aileler için sağlnana yardımlar hız kesmeden Haziran ayında da devam edecek. Bu yardım başvuruları e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Gıda, giyecek ya da direkt olarak parasal destek şeklinde oluşturulan bu yardımlardan pek çok birey yararlanabiliyor. Eğer siz de daha evvel para yardımı almamış gereksinim sahiplerine oluşturulan yardımları merak ediyorsanız içeriğin devamına göz atabilirsiniz!