Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 375-600 bin TL hibe desteği verilecek! KOSGEB'den iş yeri açacaklara müjde! 2022 yılında iş kurmak isteyenler...

375-600 bin TL hibe desteği verilecek! KOSGEB'den iş yeri açacaklara müjde! 2022 yılında iş kurmak isteyenler...

KOSGEB tarafından iş yeri açmak isteyenlere destek ödemeleri yapılıyor. 60 bin TL , 370 bin TL ve 750 bin TL aralığında destek paketleri sunaan KOSGEB için araştırmalar hızlandı. KOSGEB başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detraylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr
06.07.2022 10:48 - Son Güncelleme: 06.07.2022 10:48
375-600 bin TL hibe desteği verilecek! KOSGEB’den iş yeri açacaklara müjde! 2022 yılında iş kurmak isteyenler...

KOSGEB tarafından iş yeri açmak isteyenlere yapılan destek ödemesi oldukça merak edildi. İleri Girişimci Destek Programı adı altında 375 bin TL'den 600 bin TL'ye varan hibe desteği yapılıyor. KOSGEB hibe desteği nasıl alınır? KOSGEB başvuru şartları neler? KOSGEB destekleri neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
375-600 bin TL hibe desteği verilecek! KOSGEB’den iş yeri açacaklara müjde! 2022 yılında iş kurmak isteyenler...

2022 KOSGEB DESTEKLERİ NELER?

-Girişimcilik Destekleri

-AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

-İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

-KOBİ Finansman Destekleri

-İŞGEM/TEKMER Destekleri

-Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı

375-600 bin TL hibe desteği verilecek! KOSGEB’den iş yeri açacaklara müjde! 2022 yılında iş kurmak isteyenler...

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi'ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Performans Desteği*

Birinci Performans Dönemi**

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000TL

Gelenksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

375-600 bin TL hibe desteği verilecek! KOSGEB’den iş yeri açacaklara müjde! 2022 yılında iş kurmak isteyenler...

İleri Girişimci Destek Programı

Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği*

Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,

Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,

Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere

300.000TL,

Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği

10.000 TL

Performans Desteği**

Birinci Performans Dönemi***

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi***

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000TL


İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Destek oranı %75 'tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

375-600 bin TL hibe desteği verilecek! KOSGEB’den iş yeri açacaklara müjde! 2022 yılında iş kurmak isteyenler...

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

(Bu destek programı, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

(%)

Kira Desteği

Teknopark içi

30.000

75

Teknopark dışı

24.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

100

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Eğitim Desteği

10.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

25.000

SON DAKİKA