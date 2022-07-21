6.500 lira ödeme jesti! Düşük promosyon alan Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR'lu bankaya koşsun!
Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR'lu ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşları kapsıyor. Temmuz'un ilk haftası mekli emaaşlarına gelen büyük zammın ardından emeklilere sağlanan promosyon ücretleri de değişti. ING, Garanti, İş Bankası, Türkiye Finans, Yapı Kredi, TEB, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel emekli promosyon ödeme miktarlarını açıkladı. Öte yandan zamla birlikte promosyon ödemesi düşük kalan emekliler de bankadan talep ettikleri taktirde yüksek ödeme alabiliyor. İşte ayrıntılar...
21.07.2022 11:08 - Son Güncelleme: 21.07.2022 11:08
Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekliye zam da göründü. Buna göre emekli maaşlarına yüzde 42.35'lik bir zam yapıldı. Maaşların artmasıyla bankaların promosyon ödemeleri de yükseldi. Promosyonlarda güncellemeye gidildi. Emekliler maaşlarına ek ödeme de alabiliyor. Promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişiyor. 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6.500 liraya varan promosyon fırsatı sunuluyor. Bunun için bankaya 'günceleme' talebiyle başvuru yapmak gerekiyor. İşte detaylar...