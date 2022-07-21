6.500 lira ödeme jesti! Düşük promosyon alan Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR’lu bankaya koşsun!

Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekliye zam da göründü. Buna göre emekli maaşlarına yüzde 42.35'lik bir zam yapıldı. Maaşların artmasıyla bankaların promosyon ödemeleri de yükseldi. Promosyonlarda güncellemeye gidildi. Emekliler maaşlarına ek ödeme de alabiliyor. Promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişiyor. 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6.500 liraya varan promosyon fırsatı sunuluyor. Bunun için bankaya 'günceleme' talebiyle başvuru yapmak gerekiyor. İşte detaylar...