Bugün sona eriyor! GES’te büyük kazanç! Yıllık getirisi yüzde 25’i aşacak! GES nedir?
Hazine ve Maliye Bakanlığı dolarizasyonu ortadan kaldırmak ve vatandaşların TL ile yatırım yapmasını sağlamak için GES sistemini duyurmuştu. Yatırımcıların Türk lirası cinsi varlıklara yönelimlerinin teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi için kamu bankalarınca talep toplama bugün sona eriyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk lirası cinsi varlıklara yönelimlerinin teşvik edilmesi amacıyla GES ihraç edileceği açıklanmıştı.
Bu çerçevede, Türkiye genelinde 15-22 Haziran döneminde, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirildi. Talep toplama, ilk etapta Ziraat, Halk ve Vakıflar bankaları aracılığıyla yapıldı.
Vatandaşların yatırımlarını Türk lirası cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif bir araç olarak duyurulan GES getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine endeksli olacak.
GES'lerin getirileri, KİT'ler içinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.
Yeni uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek. Bununla birlikte GES'lere konu KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat performansı, beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sağlanacak.