Evde canı sıkılan kadın 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girdi! 5 milyon liralık servet sahibi oldu
Antalya Muratpaşa'da yaşayan Fatma Öncel, canı sıkıldığı için 15 yıl önce düğününden kalan 4 bileziğini satıp bir inek alarak hayvancılık işine girdi. Şu anda 170 büyükbaş ve 150 küçükbaş hayvan sahibi olan Öncel, 5 milyon liralık bir servetin de sahibi. Tam manasıyla bir başarı hikayesine imza atan ve 4 bilezik satarak milyoner olan Antalyalı Fatma Öncel'in emekli polis memuru eşi Sadettin Öncel de "İnek alacağını söyledi, önce gülüp geçtim. Böyle olacağını söyleseler inanmazdım. Hayaldi gerçek oldu" dedi.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Öncel, 15 yıl önce evde canı sıkıldığını ve aile bütçesine destek olmak istediğini söyleyerek hayvancılık işine girmek istedi. Polis memuru eşinden olumlu yanıt alan Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini o dönem 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı.
"SAĞLIĞIM EL VERDİĞİNCE BU İŞİ YAPACAĞIM"
Başarı hikayesini anlatan Fatma Öncel, hayvancılığı sevdiği için ev hanımlığını bırakıp böyle bir işe girdiğini söyledi. Şu anda 350'ye yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvanının olduğunu aktaran Öncel, "Şu an hayvan fiyatları yükseldi ve satacak olursam 5 milyon liraya yakın para ediyor. Birisi için 10 milyon lira verseler yine de bu işi bırakmam. Sağlığım el verinceye kadar bu işi yapacağım" dedi.
Bu yıl girdi maliyetleri arttığı için kurbanlık satışlarının yükseldiğini ve bunun hayvan fiyatlarına yansıdığını belirten Öncel, "Ama yine de satış yapıyorum. Küçükbaşlardan adaklık veriyorum, sütten ve yumurtadan kazanıyorum. Şu an sadece sütten kazanıyorum. Günde 700-800 kilo süt çıkıyor. Perakende satış yapıyorum. Sütün kilosunu 10 liradan veriyorum" ifadelerini kullandı.