Asgari ücret 6000 TL'yi aştı %40 zam! 4.253 TL tarih oluyor 12 gün kaldı! İşte Temmuz ZAMLI Net – Brüt asgari ücret hesaplı tablo
Asgari ücrete 2. ara zam için hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız." diyerek asgari ücret zammı için sinyal verdi. Emekli ve memurların zam oranı 6 aylık enflasyon verisiyle belirlenecekken, asgari ücrete de enflasyon oranları göz önüne alınarak zam verilmesi bekleniyor. Yeni hesaplamalara göre 5000 TL üzerinde olacağı konuşuluyor. Peki asgari ücrete ne zaman zam gelecek? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? İşte Net – Brüt Asgari ücret zammı hesabı...
84 milyonu ilgilendiriyor! Can suyu olacak. Temmuz ayında TÜİK Haziran enflasyonunu açıklayacak. Emekli ve memurların yanı sıra asgari ücretlilerde de heyecan dorukta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması milyonlarca kişide zam beklentiisi oluşturdu. 4 Temmuz'da açıklanacak oranlarla birlikte 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak. Akabinde de peş peşe maaş zamları gerçekleştirilecek. Peki kim ne kadar alacak? Asgari ücret 6000 TL'yi aştı! İşte Temmuz ZAMLI Net – Brüt asgari ücret hesaplı tablo....
Hükümetin peş peşe gelen asgari ücret açıklalamalrı 2. zam yapılacağı yönündeki beklentileri artırdı. Geçtiğimiz Ocak ayında asgari ücret 4.253 TL olarak duyurulmuştu. Yeni bir zam için Temmuz ayı bekleniyor. Ara zammın ne kadar uygulanacağı merak konusu. İşte asgari ücret zammıyla ilgili son dakika gelişmeler...
ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücretle ilgili "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" açıklaması gelmişti.
6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, da "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.
Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." dedi.
Son olarak AK Parti Sözcüsü Numan Kurtulmuş ise asgari ücrete olası zamla ilgili "Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz." ifadelerini kullandı.