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Haberler Ekonomi Açıklandı açıklanacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine Ocak zammı: Emekli maaşının yanı sıra memur maaşı da artacak

Açıklandı açıklanacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine Ocak zammı: Emekli maaşının yanı sıra memur maaşı da artacak

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak olan zam oranı için geri sayım başladı. Gözler Aralık ayı enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak 2022 tarihine çevrildi. Peki, SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam ne zaman açıklanacak? İşte Milyonlarca memur ve emeklinin konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

01.01.2022 19:22 - Son Güncelleme: 01.01.2022 19:43
Açıklandı açıklanacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine Ocak zammı: Emekli maaşının yanı sıra memur maaşı da artacak

Memur ve emekliler 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor.

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Açıklandı açıklanacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine Ocak zammı: Emekli maaşının yanı sıra memur maaşı da artacak

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

Açıklandı açıklanacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine Ocak zammı: Emekli maaşının yanı sıra memur maaşı da artacak

Böylece milyonlarca memur ve emeklisine yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

Açıklandı açıklanacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine Ocak zammı: Emekli maaşının yanı sıra memur maaşı da artacak

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacak.

Açıklandı açıklanacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine Ocak zammı: Emekli maaşının yanı sıra memur maaşı da artacak

SSK ve Bağ-kur emeklilerinin de zam oranları 3 Ocak'ta belli olacak.

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