Açıklandı açıklanacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine Ocak zammı: Emekli maaşının yanı sıra memur maaşı da artacak
Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak olan zam oranı için geri sayım başladı. Gözler Aralık ayı enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak 2022 tarihine çevrildi. Peki, SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam ne zaman açıklanacak? İşte Milyonlarca memur ve emeklinin konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
01.01.2022 19:22
- Son Güncelleme: 01.01.2022 19:43
Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.