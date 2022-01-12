Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SSK ve Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! Ne zaman emekli olurum?

Ne zaman emekli olurum? Milyonlarca çalışanın kafasında soru işareti oluşturan konular arasında emeklilik yer alıyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başvurusu için sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler, yaş gibi şartların tamamlanmış olması gerekiyor. 2022 yılıyla birlikte TÜİK 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda milyonlarca emekli ve memura maaş zammı yapıldı ve en düşük, en yüksek emekli maaşının kaç lira olduğu merak edildi. Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SSK ve Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama araştırmaları da hız kazandı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan güncel rakamlar doğrultusunda alınabilecek emekli maaşı ve hesaplama bilgisini haberimizde bulabilirsiniz.