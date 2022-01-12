Dolar, euro, altın hepsi hikaye TL'si olan yaş tahtaya basmıyor! 32 günde 12 bin 826 TL faiz kazancı! Mevduatta akla zarar oranlar...
32 günde 12 bin 826 TL faiz kazancı! Mevduatta akla zarar oranlar verildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Dönüşümün Desteklenmesi Tebliğ kapsamında yeni düzenlemeye gitti. Yeni ekonomi politikaları kapsamında uygulamaya konan kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi sonrasında 32 günlük mevduat hesaplarında da faiz oranları bir hayli yükselmişti. Yeni düzenlemede ise gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişi ve şirketlerin de TL mevduat hesabı açabilmeleri sağlanacak. Bu sayede TL'ye talebin artırılması hedefleniyor. Öte yandan 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankalar da yeni düzenlemeler sonrasında faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. İşte en yüksek mevduat faiz oranları.
12.01.2022 08:47
- Son Güncelleme: 12.01.2022 08:47
Burgan Bank'ın ON Hesap kampanyası kapsamında, dijital kanallar üzerinden hesap açma işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, TL birikimlerini değerlendirmek için güncel faiz oranı olan %21,25'ten yararlanabilecek. Türkiye'de birçok banka tarafından %20 – 22 arasında revize edilen faiz oranları aylık yüksek faiz getirisi ile dikkat çekiyor.
ING Bank Mevduat Faiz Oranları
ING Bank e – Turuncu Hesap kapsamında, TL birikimlerini en iyi oranlar ile değerlendirmek isteyen vatandaşlar %21 güncel hoş geldin faiz oranlarından yararlanabilecekler.