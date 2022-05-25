Asgari ücretliye 1.427 TL taksitle konut kredisi! Ziraat, Vakıf, Halkbank 4 bin 253 TL ile maksimum ev kredisi! Evdeki hesap çarşıya uyacak!
Ev almak isteyen vatandaşlar konut kredisi için hesaplamalara girişti. Kredi limiti hesaplanırken çalışanın kazancın belli oranının konut kredisi taksiti olarak kullanılması ve aksit tutarının 120 ay vadeli toplam tutarından bankaların faiz oranlarının çıkarılması dikkate alınır. Ayda 3 bin TL gibi bir taksit ödeme sözü verenler 200.000 TL konut kredisi çekebilirler. Peki, asgari ücretle ne kadar konut, ihtiyaç kredisi çekilir? İşte hesaplama tablosu!
Asgari ücretli çalışanlar uygun kredi kampanyalarını yakın takibe aldı. Nakit sıkıntısı çekenler son dönemde ihtiyaç, konut kredilerine yöneliyor. Bilindiği üzere Ocak ayında asgari ücret 4 bin 253 TL olarak belirlendi. Asgari ücretle ne kadar konut kredisi çekilir? sorusunun yanıtı için araştırmalara koyuldu. 4 bin 253 TL ile ev kredisi hesaplamak çok kolay! Bankalar sabit geliri olan vatandaşlara ortalama aynı kredi çıkarıyor. En yüksek limitten kredi çekmek isteyen asgari ücretlilere yaklaşık 200- 300 bin TL arası bir miktar çıkıyor. Peki, asgari ücretle ne kadar konut, ihtiyaç kredisi çekilir? İşte merak edilenler!
Asgari ücret alanların gözleri konut kredilerine çevrildi. Özellikle ev alma hayali kuranlar belirlenen bu asgari ücretle ne kadar konut kredisi çekebileceklerini öğrenmek istiyor. Peki en fazla ne kadar ev kredisi çekilebilecek?