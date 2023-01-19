1999-2000-2002-2004-2006 sigorta ile EYT'siz 6 yıl erken emeklilik! Bu kişiler EYT'yi gözetmesin!
EYT'yi kaçıranlara emeklilik müjdesi geldi. İşçilerin emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa yetişme ve prim günü ödeme şartları aranıyor. Bazı durumda çalışanlara erken emeklilik kapısı aralanıyor. Peki, kim erken emekli olacak? İşte detaylar!
19.01.2023 08:50 - Son Güncelleme: 19.01.2023 08:50
Kadın ve erkeklerde erken emeklilik şartları farklılık gösteriyor. EYT'yi kapsamayanlar için emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması kritik süreç oluyor. Uzun yıllar çalışarak üretim ekonomisine hayat veren vatandaşlar prim ve yaş akdini doldurduktan sonra bağlı oldukları kurum üzerinden emekli oluyor. Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden emekli olunabiliyor. Bu adımları takip ederek 6 yıl erken emekli olabilirsiniz. İşte merak edilenler...
Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi erken emeklilik koşulları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.