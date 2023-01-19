1999-2000-2002-2004-2006 sigorta ile EYT'siz 6 yıl erken emeklilik! Bu kişiler EYT'yi gözetmesin!

Kadın ve erkeklerde erken emeklilik şartları farklılık gösteriyor. EYT'yi kapsamayanlar için emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması kritik süreç oluyor. Uzun yıllar çalışarak üretim ekonomisine hayat veren vatandaşlar prim ve yaş akdini doldurduktan sonra bağlı oldukları kurum üzerinden emekli oluyor. Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden emekli olunabiliyor. Bu adımları takip ederek 6 yıl erken emekli olabilirsiniz. İşte merak edilenler...