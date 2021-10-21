Bugün başvurusu yapana 10.000 TL anında verilecek! Müşteri olma şartı martı da yok!
10.000 TL hemen hesaplara aktarılıyor. Anında kredi veren bankalar ile gelir belgesiz kredi alabilmek amacıyla ilk önce kredi notunuzun riskli takımda olmaması gerekiyor. Yaptığınız müracaat üstüne bankalar şahsınıza ait araştırmalar yapar iken Findeks Kredi Notunuz ve sicil kaydınıza bilhassa ilgi ederler. Yapılan araştırmalar sonrasındaysa şartlara uyan kişiler, bankanın tespit ettiği faiz ve vade oranlarında kredilerini alabilirler. Bankaların faiz oranlarının çektiğiniz kredinin miktarına, vadeye ve kredi notunuza göre değişkenlik gösterdiğini unutmamalısınız.
Kefilsiz ve bordrosuz hemen kredi veren bankalar ile nakit ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz. Başvurularınızı şubeye gitmeden internet ya da SMS yolu ile yapabilirsiniz. Devlet ya da öze fark etmeksizin hangi banka ne kadar kredi veriyor, faiz oranları ve müracaat şartları nelerdir? Kredi vermek amacıyla gelir beyanı ile kefil koşulu arayan bankaların birçoğu bundan sonra tespit edilen şartları aramıyor. Bu hal en çok ev hanımları ve serbest meslek çalışanlarını sevindirdi. Ayrıca, bu program vasıtası ile başvurularınızı banka şubelerine gitmeden yapabilirsiniz.
AKBANK DİREKT KREDİ
KKB puanınız iyi durumdaysa 40.000 TL'ye kadar kredi çekebilirsiniz.
Krediniz onaylandığında paranızı bankaya gitmeden anında kullanabilirsiniz.
Kredi çekebilmeniz için Akbank müşterisi olmanız gerekir.
Akbank Direkt Kredi
Direkt Kredi
Faiz Oranı
%1,92
Aylık Taksit
411,74 TL
Toplam Ödeme
14.872,64 TL
VAKIFBANK ANINDA KREDİ
Bireysel müşterilerin hepsi anında krediyi kullanabilirler.
Bankadan maaş almayan müşteriler 9.000 TL'ye kadar, maaş alan müşteriler ise 30.000 TL'ye kadar kredi alabilirler.
VakıfBank'a size ait bir gayrimenkulü göstererek ipotekli ihtiyaç kredisine başvuru yapıp daha yüksek tutarda kredi kullanabilirsiniz.
VakıfBank
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı
%1,55
Aylık Taksit
383,56 TL
Toplam Ödeme
13.858,16 TL
YAPI KREDİ ANINDA KREDİ
Ön onaylı limitinizin olması durumunda, limit tutarınız kadar kredi kullanabilirsiniz. (Ön onay gelir durumunuza göre belirlenir)
Başvuru için Yapı Kredi Bireysel İnternet ya da Mobil Şube üyesi olmanız gereklidir.
İlk ödeme için 3 aya kadar erteleme yapabilirsiniz.
Dilerseniz bankada açık olan kredilerinizi tek kredide birleştirebilirsiniz.
Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi
3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı
%2,16
Aylık Taksit
430,59 TL
Toplam Ödeme
15.551,24 TL
İNG İHTİYAÇ KREDİSİ
Banka müşterisiyseniz başvurunuz onaylandıktan hemen sonra kredinizi kullanabilirseniz. Müşterisi değilseniz de krediniz onaylandıktan sonra şubeye gitmeden kargo aracılığıyla işlemlerinizi tamamlayıp kredinizi kullanabilirsiniz.
%1,35 vade oranından kredi notunuz 1850 ve üzeriyse faydalanabilirsiniz.
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi
3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı
%1,35
Aylık Taksit
368,79 TL
Toplam Ödeme
13.326,44 TL