Bugün başvurusu yapana 10.000 TL anında verilecek! Müşteri olma şartı martı da yok!

Kefilsiz ve bordrosuz hemen kredi veren bankalar ile nakit ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz. Başvurularınızı şubeye gitmeden internet ya da SMS yolu ile yapabilirsiniz. Devlet ya da öze fark etmeksizin hangi banka ne kadar kredi veriyor, faiz oranları ve müracaat şartları nelerdir? Kredi vermek amacıyla gelir beyanı ile kefil koşulu arayan bankaların birçoğu bundan sonra tespit edilen şartları aramıyor. Bu hal en çok ev hanımları ve serbest meslek çalışanlarını sevindirdi. Ayrıca, bu program vasıtası ile başvurularınızı banka şubelerine gitmeden yapabilirsiniz.