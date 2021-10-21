Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Bugün başvurusu yapana 10.000 TL anında verilecek! Müşteri olma şartı martı da yok!

Bugün başvurusu yapana 10.000 TL anında verilecek! Müşteri olma şartı martı da yok!

10.000 TL hemen hesaplara aktarılıyor. Anında kredi veren bankalar ile gelir belgesiz kredi alabilmek amacıyla ilk önce kredi notunuzun riskli takımda olmaması gerekiyor. Yaptığınız müracaat üstüne bankalar şahsınıza ait araştırmalar yapar iken Findeks Kredi Notunuz ve sicil kaydınıza bilhassa ilgi ederler. Yapılan araştırmalar sonrasındaysa şartlara uyan kişiler, bankanın tespit ettiği faiz ve vade oranlarında kredilerini alabilirler. Bankaların faiz oranlarının çektiğiniz kredinin miktarına, vadeye ve kredi notunuza göre değişkenlik gösterdiğini unutmamalısınız.

takvim.com.tr
21.10.2021 11:23 - Son Güncelleme: 21.10.2021 11:23
Bugün başvurusu yapana 10.000 TL anında verilecek! Müşteri olma şartı martı da yok!

Kefilsiz ve bordrosuz hemen kredi veren bankalar ile nakit ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz. Başvurularınızı şubeye gitmeden internet ya da SMS yolu ile yapabilirsiniz. Devlet ya da öze fark etmeksizin hangi banka ne kadar kredi veriyor, faiz oranları ve müracaat şartları nelerdir? Kredi vermek amacıyla gelir beyanı ile kefil koşulu arayan bankaların birçoğu bundan sonra tespit edilen şartları aramıyor. Bu hal en çok ev hanımları ve serbest meslek çalışanlarını sevindirdi. Ayrıca, bu program vasıtası ile başvurularınızı banka şubelerine gitmeden yapabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bugün başvurusu yapana 10.000 TL anında verilecek! Müşteri olma şartı martı da yok!

AKBANK DİREKT KREDİ

KKB puanınız iyi durumdaysa 40.000 TL'ye kadar kredi çekebilirsiniz.

Krediniz onaylandığında paranızı bankaya gitmeden anında kullanabilirsiniz.

Kredi çekebilmeniz için Akbank müşterisi olmanız gerekir.

Akbank Direkt Kredi

Direkt Kredi

Faiz Oranı

%1,92

Aylık Taksit

411,74 TL

Toplam Ödeme

14.872,64 TL

Bugün başvurusu yapana 10.000 TL anında verilecek! Müşteri olma şartı martı da yok!

VAKIFBANK ANINDA KREDİ

Bireysel müşterilerin hepsi anında krediyi kullanabilirler.

Bankadan maaş almayan müşteriler 9.000 TL'ye kadar, maaş alan müşteriler ise 30.000 TL'ye kadar kredi alabilirler.

VakıfBank'a size ait bir gayrimenkulü göstererek ipotekli ihtiyaç kredisine başvuru yapıp daha yüksek tutarda kredi kullanabilirsiniz.

VakıfBank

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,55

Aylık Taksit

383,56 TL

Toplam Ödeme

13.858,16 TL

Bugün başvurusu yapana 10.000 TL anında verilecek! Müşteri olma şartı martı da yok!

YAPI KREDİ ANINDA KREDİ

Ön onaylı limitinizin olması durumunda, limit tutarınız kadar kredi kullanabilirsiniz. (Ön onay gelir durumunuza göre belirlenir)

Başvuru için Yapı Kredi Bireysel İnternet ya da Mobil Şube üyesi olmanız gereklidir.

İlk ödeme için 3 aya kadar erteleme yapabilirsiniz.

Dilerseniz bankada açık olan kredilerinizi tek kredide birleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%2,16

Aylık Taksit

430,59 TL

Toplam Ödeme

15.551,24 TL

Bugün başvurusu yapana 10.000 TL anında verilecek! Müşteri olma şartı martı da yok!

İNG İHTİYAÇ KREDİSİ

Banka müşterisiyseniz başvurunuz onaylandıktan hemen sonra kredinizi kullanabilirseniz. Müşterisi değilseniz de krediniz onaylandıktan sonra şubeye gitmeden kargo aracılığıyla işlemlerinizi tamamlayıp kredinizi kullanabilirsiniz.
%1,35 vade oranından kredi notunuz 1850 ve üzeriyse faydalanabilirsiniz.

ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,35

Aylık Taksit

368,79 TL

Toplam Ödeme

13.326,44 TL

SON DAKİKA