Bugün başvuru yapsam hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi verir? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG, TEB, Garanti...

Ev alabilmek amacıyla kaynak sağlayan bankalar, kredi imkânı sağlayarak müşterilerine yardımcı olmaktadır. Kişinin ev alabilmek üzere bankadan çektiği krediye konut kredisi adı verilmektedir. Tabii bu kredi de yapılan faiz yüzdeleri vardır. Müşteriler de ödeme basitliği amacıyla en makul kredi faizi koyan bankalar ile anlaşmaktadır. Konut kredisi çekmek amacıyla bankaların ne kadar faiz koyduğu merak uyandıran konulardan biridir.